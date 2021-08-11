В третью волну ковида стало больше тяжелых пациентов. Почему? Четыре важных графика и объяснения экспертов

В Новосибирске стало больше тяжелобольных пациентов с коронавирусом
Новосибирская область продолжает борьбу с коронавирусом — весь июль в регионе фиксировались высокие показатели смертности и новых выявленных случаев
Корреспондент НГС обратил внимание и на другие показатели — количество госпитализаций пациентов с ковидом в реанимации и ИВЛ. Так, в пиковую неделю июля (
Число пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ, выросло в два и больше раз относительно показателей первой и второй волны.
Как происходит заражение новым штаммом
Частое попадание в реанимацию и на аппараты ИВЛ главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» и врач-инфекционист Андрей Поздняков объясняет преобладанием нового штамма вируса «Дельта»:
— Принципиальное отличие «Дельта» штамма от предыдущих вариантов в том, что он быстрее реплицируется, то есть воспроизводит копии себя. Например, если в прошлом году за единицу времени реплицировался 1 миллиард копий, то в этом году за ту же единицу времени реплицируется уже 1 триллион копий. Это значит, что в дыхательных путях инфицированного человека стало в 1000 раз больше вирусных частиц. Естественно, он более заразен и активно заражает тех, кто находится рядом. Это нормальная ситуация для вируса, он пытается инфицировать как можно больше людей в популяции.
Симптоматика и тяжесть заболевания, по его словам, — следствие того, что вируса в организме заразившихся людей стало больше.
Новый штамм вируса, говорит терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Непомнящих, почти вытеснил другие варианты:
— Он более заразен, быстрее распространяется, имеет более короткий инкубационный период. Поэтому вариант «дома посижу, полечусь самостоятельно» у некоторых приводит к осложнениям. Образно говоря, вирус зашёл в клетку, заразил её — будем представлять это как если бы человек зашёл в квартиру и закрыл двери. Клетки иммунитета туда попасть не могут через закрытую дверь, а он ломает стены между квартирами (клетками) и заражает дальше, ему даже выходить не надо, где его поджидают иммунные клетки. Так он ускользает от иммунитета.
Кто оказался под угрозой в третью волну ковида
По словам Ирины Непомнящих, коронавирус продемонстрировал, насколько быстрее заболевают и тяжелее переносят заболевание пациенты с метаболическим синдромом.
— Люди с лишним весом болеют тяжелее. Пандемия ожирения и метаболического синдрома во всем мире стала ещё острее. Поэтому самое время поменять образ жизни, — рекомендует врач.
Высокие риски в третью волну коронавируса имеют и дети. Андрей Поздняков объясняет, что в детских организмах вирус тоже стал реплицироваться активнее, поэтому он пробивает детскую иммунную защиту и вызывает тяжелые поражения:
— Если раньше дети с ним справлялись лучше в силу особенностей — меньшего количества рецепторов на клетках, более здоровых сосудов, то сейчас в силу того, что вирус размножается активнее, он вызывает тяжелые поражения и у детей.
Окажется ли четвертая волна коронавируса ещё тяжелее и массовее?
По мнению Андрея Позднякова, «Дельта» не является конечной мутацией вируса, а потому стоит быть готовым к появлению новых вспышек.
— При невысоких темпах вакцинации населения и несоблюдении эпидемиологических мер предосторожности, рост заболеваемости может быть еще сильнее, поскольку складывается впечатление, что штамм «Дельта» не конечная точка мутации вируса. С другой стороны, все-таки часть населения уже имеет определенную степень защиты. Как показывает наша практика, пациенты, прошедшие курс вакцинации или переболевшие COVID-19, повторно переносят заболевание легче, так как приобретенная иммунная защита оказывает протективное действие. То есть все зависит от того, как поведет себя вирус и насколько высока будет иммунная прослойка населения. Но то, что четвертая волна будет, — сомнений нет, — считает он.
— Про четвертую волну говорить рано, скорее всего вирус будет мутировать и дальше. Я думаю, вакцины будут дорабатывать под новые штаммы, как в случае с противогриппозными и они будут все более эффективными, — добавляет Ирина Непомнящих.
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