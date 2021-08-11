В третью волну ковида стало больше тяжелых пациентов. Почему? Четыре важных графика и объяснения экспертов

Новосибирская область продолжает борьбу с коронавирусом — весь июль в регионе фиксировались высокие показатели смертности и новых выявленных случаев COVID-19 . Кроме этого, третья волна пандемии в нашем регионе продемонстрировала и другую неутешительную статистику: в стационары стали чаще попадать дети, причем с тяжелыми пневмониями.



Корреспондент НГС обратил внимание и на другие показатели — количество госпитализаций пациентов с ковидом в реанимации и ИВЛ. Так, в пиковую неделю июля ( 14–20 июля) количество пациентов, находящихся в реанимации, колебалось от 413 до 438 человек в сутки. Это больше аналогичных пиковых показателей в первую волну ( 12–18 июля 2020 года) на 21,6%, а во вторую волну ( 21–27 октября 2020 года) — на 31,5%.