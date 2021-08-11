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В третью волну ковида стало больше тяжелых пациентов. Почему? Четыре важных графика и объяснения экспертов

Сравниваем статистику госпитализаций в первую, вторую и третью волны

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Пациенты с коронавирусом стали чаще попадать в реанимации и на аппараты ИВЛ

Пациенты с коронавирусом стали чаще попадать в реанимации и на аппараты ИВЛ

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В Новосибирске стало больше тяжелобольных пациентов с коронавирусом

Новосибирская область продолжает борьбу с коронавирусом — весь июль в регионе фиксировались высокие показатели смертности и новых выявленных случаев COVID-19. Кроме этого, третья волна пандемии в нашем регионе продемонстрировала и другую неутешительную статистику: в стационары стали чаще попадать дети, причем с тяжелыми пневмониями.

Корреспондент НГС обратил внимание и на другие показатели — количество госпитализаций пациентов с ковидом в реанимации и ИВЛ. Так, в пиковую неделю июля (14–20 июля) количество пациентов, находящихся в реанимации, колебалось от 413 до 438 человек в сутки. Это больше аналогичных пиковых показателей в первую волну (12–18 июля 2020 года) на 21,6%, а во вторую волну (21–27 октября 2020 года) — на 31,5%.

Во время третьей волны произошел взрывной рост госпитализаций в реанимацию

Во время третьей волны произошел взрывной рост госпитализаций в реанимацию

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Число пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ, выросло в два и больше раз относительно показателей первой и второй волны.

А так выглядит пугающая статистика по ИВЛ

А так выглядит пугающая статистика по ИВЛ

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Как происходит заражение новым штаммом


Частое попадание в реанимацию и на аппараты ИВЛ главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» и врач-инфекционист Андрей Поздняков объясняет преобладанием нового штамма вируса «Дельта»:

— Принципиальное отличие «Дельта» штамма от предыдущих вариантов в том, что он быстрее реплицируется, то есть воспроизводит копии себя. Например, если в прошлом году за единицу времени реплицировался 1 миллиард копий, то в этом году за ту же единицу времени реплицируется уже 1 триллион копий. Это значит, что в дыхательных путях инфицированного человека стало в 1000 раз больше вирусных частиц. Естественно, он более заразен и активно заражает тех, кто находится рядом. Это нормальная ситуация для вируса, он пытается инфицировать как можно больше людей в популяции.

Симптоматика и тяжесть заболевания, по его словам, — следствие того, что вируса в организме заразившихся людей стало больше.

Новый штамм вируса, говорит терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Непомнящих, почти вытеснил другие варианты:

— Он более заразен, быстрее распространяется, имеет более короткий инкубационный период. Поэтому вариант «дома посижу, полечусь самостоятельно» у некоторых приводит к осложнениям. Образно говоря, вирус зашёл в клетку, заразил её — будем представлять это как если бы человек зашёл в квартиру и закрыл двери. Клетки иммунитета туда попасть не могут через закрытую дверь, а он ломает стены между квартирами (клетками) и заражает дальше, ему даже выходить не надо, где его поджидают иммунные клетки. Так он ускользает от иммунитета.

Кто оказался под угрозой в третью волну ковида


По словам Ирины Непомнящих, коронавирус продемонстрировал, насколько быстрее заболевают и тяжелее переносят заболевание пациенты с метаболическим синдромом.

— Люди с лишним весом болеют тяжелее. Пандемия ожирения и метаболического синдрома во всем мире стала ещё острее. Поэтому самое время поменять образ жизни, — рекомендует врач.

В статистике приведены цифры по детям, как имеющим диагноз «коронавирусная инфекция», так и по тем, у кого было подозрение на него

В статистике приведены цифры по детям, как имеющим диагноз «коронавирусная инфекция», так и по тем, у кого было подозрение на него

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Высокие риски в третью волну коронавируса имеют и дети. Андрей Поздняков объясняет, что в детских организмах вирус тоже стал реплицироваться активнее, поэтому он пробивает детскую иммунную защиту и вызывает тяжелые поражения:

— Если раньше дети с ним справлялись лучше в силу особенностей — меньшего количества рецепторов на клетках, более здоровых сосудов, то сейчас в силу того, что вирус размножается активнее, он вызывает тяжелые поражения и у детей.

Окажется ли четвертая волна коронавируса ещё тяжелее и массовее?


По мнению Андрея Позднякова, «Дельта» не является конечной мутацией вируса, а потому стоит быть готовым к появлению новых вспышек.

— При невысоких темпах вакцинации населения и несоблюдении эпидемиологических мер предосторожности, рост заболеваемости может быть еще сильнее, поскольку складывается впечатление, что штамм «Дельта» не конечная точка мутации вируса. С другой стороны, все-таки часть населения уже имеет определенную степень защиты. Как показывает наша практика, пациенты, прошедшие курс вакцинации или переболевшие COVID-19, повторно переносят заболевание легче, так как приобретенная иммунная защита оказывает протективное действие. То есть все зависит от того, как поведет себя вирус и насколько высока будет иммунная прослойка населения. Но то, что четвертая волна будет, — сомнений нет, — считает он.

И для сравнения статистика по новым случаям — в третью волну число новых заражений тоже подросло

И для сравнения статистика по новым случаям — в третью волну число новых заражений тоже подросло

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— Про четвертую волну говорить рано, скорее всего вирус будет мутировать и дальше. Я думаю, вакцины будут дорабатывать под новые штаммы, как в случае с противогриппозными и они будут все более эффективными, — добавляет Ирина Непомнящих.

В Новосибирской области с начала пандемии коронавирус перенесли более 1300 беременных женщин. Главный акушер-гинеколог Рэм Волков рассказал, повлиял ли коронавирус на рождаемость и бесплодие в НСО.

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реанимациякоронавирус в Новосибирске
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