13 новосибирцев скончались от коронавируса за сутки: сколько им было лет

В Новосибирской области за последние сутки от коронавируса умерли 13 человек.
— Скончались 13 пациентов: мужчины в возрасте 54, 64 лет и женщины в возрасте 41, 45, 54, 64, 65, 69, 73, 74, 77, 84, 97 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 2951 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1870 пациентов, в том числе 40 детей, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.
В отделениях реанимации находятся 169 человек. На ИВЛ — 24 пациента. Всего в Новосибирской области сделано
Всего за период пандемии в Новосибирской области было зарегистрировано
В Новосибирской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 91 класс. Такие данные озвучил министр образования региона Сергей Федорчук на оперативном совещании в правительстве.
Статистика показывает, что у каждого пятого новосибирца проявляется постковидный синдром. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, какие анализы можно сдать, чтобы выяснить, всё ли в порядке со здоровьем после перенесенного заболевания. И о чем говорит каждый из этих анализов.
В пятницу 24 сентября в деревне Херсонка Убинского района Новосибирской области завершил полный курс вакцинации от COVID-19 последний непривитый взрослый житель. Им стала повар школьной столовой Юлия Жаховская. В Херсонке проживает чуть более 70 человек, 50 из них совершеннолетние. Самой старшей жительнице деревни 91 год.