13 новосибирцев скончались от коронавируса за сутки: сколько им было лет

В Новосибирской области за последние сутки от коронавируса умерли 13 человек.

— Скончались 13 пациентов: мужчины в возрасте 54, 64 лет и женщины в возрасте 41, 45, 54, 64, 65, 69, 73, 74, 77, 84, 97 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 2951 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1870 пациентов, в том числе 40 детей, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

