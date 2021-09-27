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13 новосибирцев скончались от коронавируса за сутки: сколько им было лет

Самой старшей жертве пандемии — 97 лет

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Почти все умершие — среднего и старшего возраста

Почти все умершие — среднего и старшего возраста

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В Новосибирской области за последние сутки от коронавируса умерли 13 человек.

— Скончались 13 пациентов: мужчины в возрасте 54, 64 лет и женщины в возрасте 41, 45, 54, 64, 65, 69, 73, 74, 77, 84, 97 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 2951 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1870 пациентов, в том числе 40 детей, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

В отделениях реанимации находятся 169 человек. На ИВЛ — 24 пациента. Всего в Новосибирской области сделано 2 504 756 тестов на коронавирус.

Всего за период пандемии в Новосибирской области было зарегистрировано 63 028 случаев коронавируса, в том числе у 5178 детей. 50 115 пациентов полностью выздоровели, за последние сутки выздоровело 39 человек.

В Новосибирской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 91 класс. Такие данные озвучил министр образования региона Сергей Федорчук на оперативном совещании в правительстве.

Статистика показывает, что у каждого пятого новосибирца проявляется постковидный синдром. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, какие анализы можно сдать, чтобы выяснить, всё ли в порядке со здоровьем после перенесенного заболевания. И о чем говорит каждый из этих анализов.

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В пятницу 24 сентября в деревне Херсонка Убинского района Новосибирской области завершил полный курс вакцинации от COVID-19 последний непривитый взрослый житель. Им стала повар школьной столовой Юлия Жаховская. В Херсонке проживает чуть более 70 человек, 50 из них совершеннолетние. Самой старшей жительнице деревни 91 год.

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