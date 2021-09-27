91 класс перевели на дистанционное обучение из-за ковида в Новосибирской области

Власти Новосибирской области назвали число заболевших ковидом в школах
В Новосибирской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 91 класс. Такие данные озвучил министр образования региона Сергей Федорчук на оперативном совещании в правительстве.
— У нас 148 заболевших в школах: 131 ребенок, 17 учителей. 91 класс на дистанционном обучении. По садам: 31 заболевший — 22 ребенка, 9 воспитателей. По системе среднего профессионального образования у нас 42 заболевших: 7 сотрудников и 35 студентов. На больничном 486 работников системы образования — это чуть больше 1%. На 26 сентября полностью приостановлена работа 1 дошкольного учреждения и 1 школы. Частично приостановлена деятельность 54 детсадов и 18 школ, — сказал Федорчук.
При этом на прошлой неделе на дистанте были 80 классов.
Ранее НГС писал о том, при каком количестве заболевших могут закрыть на карантин класс. Читайте об этом в нашем материале.