«Такой синдром — у каждого пятого»: что проверить и какие анализы важно сдать после коронавируса

— Один из распространенных симптомов у пациентов, указывающий на проблемы с печенью после ковида, — это желтушность кожи и склер (белочная оболочка глаза). Желтуха развивается в результате скопления в крови и тканях организма билирубина. АСТ и АЛТ — это внутриклеточные ферменты, поэтому повышение их в крови говорит о разрушении клеток печени. Течение и исход COVID-19 тесно связаны с частотой и степенью поражения печени. Печень — один из самых важных органов человеческого организма, обладающий большим разнообразием функций. Она участвует в поддержании постоянства внутренней среды организма, регулирует обмен веществ, выделяет желчь, необходимую для пищеварения, является биологическим фильтром, очищающим кровь от токсинов и вредных веществ, участвует в обмене витаминов и микроэлементов, — поясняет терапевт центра семейной медицины «Здравица» Елена Обут.



Креатинин и мочевина — биохимические маркеры почечной патологии, также необходимы для всех пациентов, поскольку почки тоже часто страдают при COVID-19 и после лекарственной терапии. Почки — главный выделительный орган человеческого организма, очищающий кровь. Они участвуют в обмене углеводов и белков, в образовании биологически активных веществ, в регуляции артериального давления и так далее. При ковиде на любой из стадий болезни может развиться острое повреждение почек. Это один из основных факторов риска смертности.



Почки можно проверить также с помощью сдачи калия, натрия, хлора. У пациентов с тяжелым течением COVID-19 может отмечаться гипокалиемия (снижение калия), гипонатриемия (снижение натрия) в крови. Особенно опасна выраженная гипокалиемия — пониженный уровень калия в крови человека может увеличить риск нарушения сердечного ритма, который в результате может привести к остановке сердца. Симптомы электролитных нарушений включают в себя судороги, мышечные боли, усталость и слабость.



— Д-димер — наиболее чувствительный показатель нарушения в системе свертывания крови (гемостаза). Поскольку SARS-CoV-2 — это вирус, поражающий эндотелий, то процесс патологического тромбообразования является одним из самых часто встречающихся при данном заболевании. Важно вовремя оценить наличие склонности организма к патологическому возникновению тромбов и при ее выявлении назначить соответствующую антикоагулянтную (противосвертывающую) терапию, — акцентирует внимание Андрей Поздняков.



Ферритин — маркер воспаления и степени тяжести перенесенной инфекции, также по нему можно оценить запасы железа в организме. При недостатке железа восстановление протекает более длительно. Воспаление показывает еще и повышенный фибриноген.



— Можно сделать еще коагулограмму (ряд показателей, включая фибриноген) — это оценка свертываемости крови и риска тромбообразования, особенно, если до COVID-19 были проблемы со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. И сдать КФК-МВ (креатинкиназа МВ) — оценка состояния миокарда — сердечной мышцы. Особенно важно, если человек перенес пневмонию или у него были проблемы с сердцем до инфекции. Витамин Д, потому что его недостаток приводит к более длительному выздоровлению после COVID-19. И лактат — маркер гипоксии (недостатка кислорода в организме). Важный анализ для прогноза восстановления. Если этот параметр изменен, то другие анализы подобного комплекса помогут определить причину, — перечисляет Дмитрий Денисов, медицинский директор лабораторной службы «Хеликс».



ЛДГ (лактатдегидрогеназа) — клеточный фермент, повышение которого говорит о разрушении клеток как скелетной мускулатуры, так и сердечной мышцы.



Глюкоза сыворотки крови. Уровень сахара нужно проверять, потому что у людей с генетической предрасположенностью на фоне ковида может запуститься сахарный диабет.