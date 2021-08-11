Нужен ли «Арбидол» при ковиде? А антибиотики? Изучаем, чем сейчас лечат коронавирус и какие лекарства неэффективны

Какие назначения врачи считают ненужными

Варвара Веретюк возмущается тем, что до сих пор очень часто встречает прямое нарушение того, что указано в клинических рекомендациях Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 — назначение антибиотиков без убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции. Подавляющее большинство пациентов с COVID-19, особенно при легком и среднетяжелом течении, не нуждаются в назначении антибактериальной терапии.



— С прискорбием наблюдаю обратную ситуацию — повальное назначение антибиотиков широкого спектра, часто в комбинациях по два и три препарата сразу или по очереди. При этом доказательств присоединения бактериальной инфекции нет, зато в анализах имеются признаки развивающегося гипериммунного воспаления. Соответственно, использование антибиотиков в таком случае — это потеря времени, да еще и избыточная лекарственная нагрузка и риск развития побочных эффектов. Поэтому еще раз повторю: вирусная пневмония не лечится антибиотиками! — напоминает Варвара Веретюк.



Кроме того, ее удивляют назначения больших доз цинка, витаминов, потому что в исследованиях ни цинк, ни большие дозы витаминов С и D не показали положительного эффекта в профилактике или лечении ковида.



— Мне непонятно назначение при ковиде осельтамивира — это противовирусный препарат, который используется только для лечения гриппа. Его исследовали в начале пандемии, но он не показал эффективности в лечении ковида. Осельтамивир не входит в клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции ни в нашей стране, ни за рубежом. Кроме того, нет в наших рекомендациях и «Кагоцела», «Ингавирина», «Эргоферона», «Анаферона», «Нобазита», «Трекрезана», «Галавита», «Циклоферона», «Виферона». Использовать их при ковиде не надо, — перечисляет противовирусные препараты терапевт.



Она считает необоснованным использование «Верошпирона» и «Лонгидазы» в попытке защитить пациента от фиброза легких:



— В первом случае — никаких доказательств, риск серьезных побочных эффектов. Во втором случае — никаких предпосылок для того, что «Лонгидаза» может защитить от фиброза, вообще нет! Траты на этот препарат бесполезны! Еще одна «болевая точка» — это слишком раннее и зачастую необоснованное назначение «Дексаметазона». Дело в том, что использование гормонов с первых дней болезни повышает риск длительного нахождения коронавируса в организме.



Кроме того, замечает врач, глюкокортикоидные гормоны способны повышать уровень глюкозы, артериальное давление, вызывать появление эрозий и язв слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, повышать риск развития других инфекций.



— Вот почему этим препаратом надо уметь пользоваться. Напомню, что «Дексаметазон» не должен использоваться у людей с легким и умеренным течением ковида без снижения сатурации, — резюмирует Варвара Веретюк.



«Поликлиники совсем забрасывают больных»

Сибирячка Екатерина в конце июня получила положительный результат ПЦР на коронавирус. К ней пришел на дом терапевт из поликлиники № 7 и назначил ряд препаратов:



— «Коронавир» — терапевт сказал, что вроде как должны выдавать, но в поликлинике нет, поэтому «купите сами», стоимость на курс лечения — почти 12 тысяч рублей. «Гриппферон», глюкокортикостероид «Метипред» и кроворазжижающий препарат «Ксарелто». Два последних препарата принесли из поликлиники, но после того, как я позвонила заведующей.



При этом она отмечает, что у мужа тоже взяли мазок, в день, когда Екатерине пришел положительный, и, несмотря на симптомы, похожие на коронавирус, его не начинали лечить:



— Теперь я понимаю, почему так много тяжелых больных: нас «запускают» на уровне первичного звена, поликлиники совсем забрасывают больных.



После, через 12 дней после взятия, они узнали, что у мужа мазок тоже положительный, но ему бесплатных лекарств не дали.



— Я звонила заместителю главного врача и уточняла, не появились ли препараты, разжижающие кровь, так как они тоже являются неотъемлемой частью нашего лечения. Препарат «Ксарелто» мы пили вместе с мужем и закончили «мою» баночку. Заместитель сказала, что этих препаратов нет. Пришлось покупать самим, а стоимость начинается от 3500 рублей. Так что только в телевизоре и из уст чиновников амбулаторные больные обеспечиваются лекарствами. На практике всё совершенно по-другому, к сожалению.