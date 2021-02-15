«Азитромицин» убрали из рекомендаций Минздрава. Почему? И чем сейчас лечат от ковида? Объясняют врачи

Как закупали «Азитромицин»

Первые месяцы 2020 года рекомендации властей менялись еженедельно: коронавирусная инфекция была малоизучена, препаратов от нового вируса не существовало, поэтому было непонятно, как и чем лечить эту болезнь. Врачи экспериментировали со схемами лечения и лекарствами, чтобы подобрать то, что будет работать максимально эффективно.

Об «Азитромицине» в контексте лечения коронавирусной инфекции впервые заговорили в апреле 2020 года. На тот момент этот препарат был уже известен — он широко применялся, в том числе при лечении пневмоний.

— Увидели, что комбинация гидроксихлорохина (обычно его используют для лечения малярии, волчанки и артритов) с антибиотиком азитромицином хорошо себя показала, поэтому ее стали вводить в рекомендации для среднетяжелых и тяжелых форм лечения коронавирусной инфекции, — объяснял еще год назад Владимир Чуланов, заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии.