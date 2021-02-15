«Азитромицин» убрали из рекомендаций Минздрава. Почему? И чем сейчас лечат от ковида? Объясняют врачи

Антибиотик «Азитромицин» исключили из методички Минздрава РФ
Минздрав РФ выпустил новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Из обновленной методички исчез антибактериальный препарат «Азитромицин», которым ранее лечили Covid-19. В 2020 году ковидные госпитали и аптеки массово закупали это лекарство, а власти даже контролировали поставки из-за возникшего дефицита. Почему сейчас популярный антибиотик не рекомендуют для лечения коронавирусных больных? Можно ли будет применять его и дальше? И как сильно бесконтрольное и массовое применение «Азитромицина» повлияет на дальнейшее лечение других заболеваний? Об этом медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с врачами.
Как закупали «Азитромицин»
Первые месяцы 2020 года рекомендации властей менялись еженедельно: коронавирусная инфекция была малоизучена, препаратов от нового вируса не существовало, поэтому было непонятно, как и чем лечить эту болезнь. Врачи экспериментировали со схемами лечения и лекарствами, чтобы подобрать то, что будет работать максимально эффективно.
Об «Азитромицине» в контексте лечения коронавирусной инфекции впервые заговорили в апреле 2020 года. На тот момент этот препарат был уже известен — он широко применялся, в том числе при лечении пневмоний.
— Увидели, что комбинация гидроксихлорохина (обычно его используют для лечения малярии, волчанки и артритов) с антибиотиком азитромицином хорошо себя показала, поэтому ее стали вводить в рекомендации для среднетяжелых и тяжелых форм лечения коронавирусной инфекции, — объяснял еще год назад Владимир Чуланов, заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии.
«Азитромицин» стали использовать всё чаще и чаще, поэтому ко второй волне — осенью 2020 года — он вместе с другими препаратами, которые выписывали ковидным больным, исчез из аптек. Власти, чтобы снизить панику среди населения, стали контролировать поставки и отчитываться — сколько и каких антибиотиков поступает в город. Для понимания масштабов: партии из
Ковидные госпитали также массово закупали «Азитромицин»: например, инфекционный госпиталь на базе 11-й больницы участвовал за последний год в 15 закупках. В феврале 2020 года для него закупили
А в феврале 2021 года Минздрав РФ убрал «Азитромицин» из рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. Впрочем, как объясняют эксперты, это не значит, что предыдущие траты на антибиотик были бесполезными. И вот почему.
Почему людей лечили «Азитромицином»
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова говорит, что раньше «Азитромицин» при коронавирусной инфекции использовали, рассчитывая на его некоторый противовоспалительный эффект, а также противовирусный эффект при использовании с гидроксихлорохином. Потом наблюдения показали, что препарат не улучшает прогноз при ковиде, а вот нежелательные последствия — токсическое действие, выработка резистентности (устойчивости возбудителей к препарату) — никуда не денутся.
— Надежды на «Азитромицин» изначально появились из-за того, что в пробирке (то есть не на организме человека, а на культурах клеток) было показано, что у него есть подавляющий эффект на некоторые вирусы, к примеру вирус гриппа типа А и, возможно, коронавирус SARS-CoV2. Кроме того, учитывались данные о иммуномодулирующем и противовоспалительном действии, поэтому возлагались надежды на его позитивный эффект при коронавирусной инфекции. То есть рассчитывали, что «Азитромицин» будет снижать заболеваемость, количество тяжелых форм коронавирусной инфекции, смертность, — добавляет терапевт «Здравицы» Варвара Веретюк.
Терапевт сети многопрофильных клиник «Смитра» Ольга Сбитнева считает странным факт того, что антибиотик азитромицин в принципе находился в рекомендациях по лечению вирусной инфекции.
— Когда только началась пандемия, то был целый перечень препаратов, которые, возможно, могут повлиять на течение ковида. Одним из обоснований применения «Азитромицина» было следующее — это долгоиграющий антибиотик, который медленно выводится из организма и может предупреждать бактериальные осложнения. Эта версия не подтвердилась. Разговоры о неэффективности «Азитромицина» как препарата первой линии в лечении коронавируса были давно, из международных рекомендаций его убрали еще летом.
Многие врачи и ранее использовали этот антибиотик не во всех случаях, а только в тех, когда у пациента к коронавирусной инфекции прикреплялась бактериальная флора и именно на нее и должен был подействовать антибактериальный препарат (о том, почему при коронавирусе не нужно пить антибиотики, читайте здесь).
— Для лечения вирусных пневмоний в клинических рекомендациях на первом месте не стоят антибиотики, поэтому, вероятно, и убрали «Азитромицин». Я его назначала при коронавирусной инфекции в самом начале в первую волну, а во вторую уже меньше, потому что появились наработки и было понятно, что антибиотик нужен не всегда. Иногда мы видим абсолютно «вирусную» кровь, поэтому подключение бактериальной терапии не требуется. То есть «Азитромицин» был эффективен, но потребность в нем была не всегда, только при присоединении вторичной бактериальной флоры, — говорит пульмонолог и терапевт «Здравицы» Ольга Филоненко.
Варвара Веретюк замечает, что не видела разницу в эффекте между теми, кто его принимал, и теми, кто нет, поэтому с лета тоже не назначала его ни при ОРВИ, ни при коронавирусной инфекции.
А почему сейчас перестали лечить «Азитромицином»?
— Я приветствую то, что «Азитромицин» исчез. Мы и летом говорили, что не нужно использовать антибиотики при вирусной инфекции. 30 сентября 2020 года был набран последний пациент в международное исследование ACTION, в котором часть пациентов получали «Азитромицин», а часть — плацебо. 30 декабря поступили последние данные об этих пациентах. Обычно, если есть какие-то данные, которые могут дать нам преимущество в обуздании пандемии, ученые сразу об этом сообщают. Сейчас уже февраль, прошло около двух месяцев, и тишина. Если бы в исследованиях что-то обнадеживающее получалось, мы бы уже об этом знали, — говорит терапевт Варвара Веретюк.
Врач приводит пример с антикоагулянтами: в Великобритании ведется широкомасштабное исследование по ним, и уже два этапа исследования остановили досрочно, потому что поступили данные, которые свидетельствуют о том, что нужно менять тактику лечения в ту или иную сторону. То есть если ученые получают какие-то серьезные данные по исследованию, то они их публикуют даже до его завершения, чтобы принести пользу.
Сейчас у Варвары Веретюк остаются вопросы по поводу других препаратов в методических рекомендациях Минздрава РФ:
— Например, гидроксихлорохин там по-прежнему звучит, что противоречит позиции ВОЗ. Есть претензии и к некоторым другим препаратам, которые заявлены как этиотропные, то есть якобы влияющие на вирус.
Эксперты добавляют, что у массового применения антибиотиков есть негативные последствия.
— Антибиотики постепенно теряют свою эффективность, потому что у бактерий вырабатывается резистентность к ним. Тем более их нельзя принимать для профилактики. Часто приходили пациенты, которые самостоятельно начинали принимать антибиотики, а потом нам приходилось их менять, когда присоединялась бактериальная инфекция, — рассказывает терапевт «Здравицы» Ирина Непомнящих.
Варвара Веретюк напоминает, что еще в 2019 году, до пандемии, вышла публикация профессора Сергея Яковлева, который занимается вопросом использования антибиотиков в медицине, о том, что 20% пневмококков были устойчивы к макролидам (группа антибиотиков, к которой относится азитромицин). Кроме того, у гемофильной палочки (один из возбудителей инфекций дыхательных путей) устойчивость к макролидам определяется почти в 100% случаев.
Следует ли вообще вычеркнуть «Азитромицин» из жизни?
— Во время пандемии была паника: люди закупали антибиотики, которые были доступны, и лидером среди них был «Азитромицин». Из-за страха принимали при каждом чихе, поэтому резистентность могла сформироваться. Я думаю, что в целом «Азитромицин» будет еще назначаться при определенных показателях, но всегда нужно опираться на клинику и лабораторные данные, — считает Ольга Филоненко.
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— Держим текущий запас на три-четыре месяца и ориентируемся на сезонную динамику. Надеемся, что больше таких всплесков, ажиотажей не будет.
Ирина Аманатова подчеркивает, что совсем забывать про «Азитромицин» не стоит, потому что это антибиотик широкого спектра действия, хоть у некоторых бактерий и выработана к нему резистентность. Но в любом случае применять препарат нужно только по строгим показаниям, которые выявляет лечащий врач. Бесконтрольный прием, прием для «какой-то» профилактики не допустим.
— Сам по себе препарат эффективный, но по отношению к определенным возбудителям, которые указаны в инструкции к нему. Чем чаще используется антибиотик, тем больше у бактерий формируется к нему резистентность. Еще до вспышки коронавирусной инфекции начинали говорить о растущей резистентности к этому антибиотику. Современная ситуация с массовым его назначением наверняка усугубила это. Поэтому я думаю, что на какое-то время нам, возможно, стоит об этом препарате забыть. Хорошая новость заключается в следующем: чем дольше мы не используем какой-то препарат, тем выше вероятность, что у возбудителей к нему снова появится чувствительность, — объясняет Ольга Сбитнева.
Варвара Веретюк считает, что «Азитромицин» следует избегать, потому что риск развития устойчивости бактерий к этому препарату выше. Это связано с его особенностями — после приема он в течение нескольких дней сохраняется в тканях. Ранее он был популярен именно из-за этого свойства: его назначали на три дня с расчетом, что еще пять дней он будет действовать в организме. Но за это время его количество в тканях не оставалось стабильным, а при снижении концентрации значительно повышается риск развития устойчивости бактерий к антибиотику.
— Меня больше беспокоит еще один вопрос: если врачи уже были морально готовы попрощаться с «Азитромицином», то как быть с остальными антибиотиками, которые бесконтрольно применялись в пандемию?! Ведь многие принимали сами или по назначению врачей «на всякий случай» антибиотики широкого спектра действия, которые являются мощным оружием в борьбе с бактериальными инфекциями, но бесполезны против вирусов. Что будет, если мы их потеряем? Сложно представить. Например, в их числе были «Моксифлоксацин» и «Левофлоксацин», которые входят в схему лечения лекарственно устойчивого туберкулеза. Чем мы их заменим, что будем делать? Замены им нет. И это очень пугает! В целом за последние 30 лет практически не появилось принципиально новых антибиотиков, — переживает Варвара Веретюк.
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Ольга Сбитнева — терапевт, гастроэнтеролог сети многопрофильных клиник «Смитра». Стаж работы — более 20 лет. Ирина Аманатова — терапевт «Здравицы». Стаж работы — 13 лет. Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 14 лет. Ольга Филоненко — врач превентивной медицины, пульмонолог, терапевт. Стаж работы — с 2013 года. Ирина Непомнящих — терапевт «Здравицы». Стаж работы — с 2017 года.