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Машина проехала Улан-Удэ: когда в Новосибирск поступит крупная партия антибиотиков

Доставка лекарств осложняется плохой погодой

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Скоро в аптеки города поступит новая партия антибиотиков

Скоро в аптеки города поступит новая партия антибиотиков

Локоть рассказал, когда в Новосибирск привезут новую партию антибиотиков

В ближайшее время в Новосибирск должна приехать крупная партия антибиотиков. Об этом на своей личной странице во «ВКонтакте» сообщил мэр города Анатолий Локоть.

— 6 тысяч упаковок азитромицина и столько же левофлоксацина в ближайшие дни поступят в Новосибирск. Муниципальной аптечной сети удалось заключить договор на поставку антибиотиков напрямую с российским производителем. Машина с товаром «Дальхимфарма» с 22 октября прошла больше 2600 км, — написал он.

Сейчас машина с лекарствами проехала город Улан-Удэ. Доставка осложняется плохими погодными условиями на участке от Хабаровска. Точную дату доставки глава города не обозначил, сообщив, что антибиотики ожидаются в ближайшее время.

О поставке лекарств, которые назначают при лечении коронавируса, Анатолий Локоть рассказал сегодня утром. По его словам, в аптеках города сейчас достаточно масок, противовирусных препаратов и антисептиков.

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Анатолий Локотьантибиотикикоронавирус в Новосибирске
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