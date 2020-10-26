Машина проехала Улан-Удэ: когда в Новосибирск поступит крупная партия антибиотиков

В ближайшее время в Новосибирск должна приехать крупная партия антибиотиков. Об этом на своей личной странице во «ВКонтакте» сообщил мэр города Анатолий Локоть.

— 6 тысяч упаковок азитромицина и столько же левофлоксацина в ближайшие дни поступят в Новосибирск. Муниципальной аптечной сети удалось заключить договор на поставку антибиотиков напрямую с российским производителем. Машина с товаром «Дальхимфарма» с 22 октября прошла больше 2600 км, — написал он.

Сейчас машина с лекарствами проехала город Улан-Удэ. Доставка осложняется плохими погодными условиями на участке от Хабаровска. Точную дату доставки глава города не обозначил, сообщив, что антибиотики ожидаются в ближайшее время.