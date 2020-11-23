Калькулятор коронавируса. Считаем, во сколько вам обойдется легкая форма болезни (и это минимум)

В Новосибирске назвали минимальную стоимость лечения от коронавируса
Лечение и диагностика коронавирусной инфекции обходятся новосибирцам в разные суммы: всё зависит от того, в какой форме протекает заболевание, где лечится человек, какие у него сопутствующие патологии. Универсальной схемы для всех пациентов нет, но мы решили обсудить с врачами и подсчитать, какова минимальная стоимость лечения коронавируса. При условии, что человек будет проходить бюджетную диагностику и покупать самые дешевые препараты с определенными действующими веществами. Сколько денег утечет из вашего кошелька, если вы заболеете
Внимание! Лечение и диагностические процедуры должен назначать только врач, учитывая симптомы и анамнез (историю болезни, ранее перенесенные заболевания, состояние организма). Не занимайтесь самолечением и помните, что все препараты и их дозировки назначаются индивидуально. Самовольное принятие лекарств может быть очень опасным.
Ранее мы уже рассказывали, что четкой схемы для всех не существует (почему — ответ найдете тут). Есть пациенты, которые просто должны остаться дома, чтобы не распространять инфекцию, проветривать помещение и много пить. Есть те, кому нужны только жаропонижающие и средства, уменьшающие заложенность носа. А есть те, кто переносит
Специалисты рассказали о стоимости лечения только легкой степени течения коронавируса, когда у человека нет других серьезных заболеваний в анамнезе. Это минимум, который вам, скорее всего, придется потратить в случае болезни.
— Одной схемы лечения на всех не существует. «Базовый» комплект посчитать можно — «Парацетамол» и еще какое-нибудь жаропонижающее («Ибупрофен», «Ибуклин» — комбинация парацетамола с ибупрофеном, «Нимесулид»), какие-нибудь сосудосуживающие капли для носа, физраствор для увлажнения слизистой носа (к примеру, «Аквалор», «Аквамарис» и тому подобное) Несмотря на то, что у многих кашель не сопровождается выделением мокроты, в ряде случаев ощущения облегчают муколитики (препараты, разжижающие мокроту) — «Ацетилцистеин» или «Карбоцистеин», «Бромгексин», «Амброксол». Если кашель сухой, частый, мучительный, то могут быть назначены противокашлевые препараты, — говорит терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк.
Обратите внимание, что врачи делятся на тех, кто считает, что можно обходиться без противовирусных препаратов при бессимптомной и легкой формах течения заболевания, особенно учитывая то, что по многим еще нет достоверных результатов исследований, и на тех, кто считает, что подобные препараты всё же нужны, чтобы помочь иммунитету справиться с вирусом.
Ее коллега, пульмонолог, терапевт «Здравицы» Ольга Филоненко, на своем опыте проверила, во сколько обходится лечение коронавирусной инфекции:
— В июле болезнь обошлась мне в 20 тысяч рублей (как минимум терапевт сэкономила на консультациях врачей. — Прим. ред.). Тесты на коронавирус — в районе 2 тысяч рублей (о том, когда лучше их сдавать, можете прочитать здесь), антибактериальная, муколитическая терапия и терапия антиагрегантами (препаратами, которые влияют на систему свертываемости крови, препятствуя слипанию форменных элементов, тромбоцитарных пластинок. — Прим. ред.) стоили порядка 5 тысяч рублей. Кровь на показатели, которые нужны, и общий анализ мочи — 5 тысяч рублей. В контроле это будет стоит столько же (то есть еще 5 тысяч рублей), только если что-то будет в норме, то уже уменьшится сумма. МСКТ стоила 3500, два исследования — 7 тысяч рублей. Прием терапевта — 2300, повторный прием — 2200. Как минимум три встречи — соответственно, 7 тысяч рублей. Это при неосложненном течении, когда у человека нет сопутствующих заболеваний. В целом получается как минимум 33 тысячи рублей на лечение.
Ольга Филоненко отмечает, что сейчас цены на антибиотики выросли либо лекарств вообще нет в продаже: если летом она покупала препарат за 600 рублей, то сейчас он стоит около 2500. По поводу КТ органов грудной клетки она считает, что даже небольшие поражения легких всё равно нужно отслеживать в динамике.
Другую точку зрения о КТ органов грудной клетки почитайте здесь: врачи говорят, что большинству пациентов, которые проходят это исследование самостоятельно, оно было не нужно.
Где в Новосибирске сделать КТ легких и сколько это стоит — сохраняйте полезную памятку по этой ссылке.
Что говорится в методичках
В методических рекомендациях федерального Минздрава указано, что основным подходом к терапии
— Лечение
Более подробную информацию о конкретных препаратах и их применении при определенных показателях можете прочитать в рекомендациях, но лучше консультироваться с врачом.
О симптоматическом лечении в рекомендациях говорится то же, что рассказывают и новосибирские врачи. Оно включает:
• купирование лихорадки (жаропонижающие препараты, например «Парацетамол»);
• комплексную терапию ринита и/или ринофарингита (увлажняющие/элиминационные препараты, назальные деконгестанты);
• комплексную терапию бронхита (мукоактивные, бронхолитические и прочие средства).
В рекомендациях уточняется, что жаропонижающие назначаются при температуре выше
— При плохой переносимости лихорадочного синдрома, головных болях, повышении артериального давления и выраженной тахикардии (особенно при наличии ишемических изменений или нарушениях ритма) жаропонижающие препараты используют и при более низких цифрах. Наиболее безопасным препаратом является «Парацетамол».
Про КТ органов грудной клетки Минздрав РФ говорит следующее:
— КТ имеет высокую чувствительность в выявлении изменений в легких, характерных для
Но не всем пациентам удается перенести коронавирус в легкой степени: мы уже рассказывали, как определить, как именно протекает заболевание. А новосибирский врач рассказал, что он потратил на свое лечение 100 тысяч рублей (подробнее о тратах и ситуации в здравоохранении читайте в его авторской колонке).
Расскажите, сколько именно вы потратили на диагностику и лечение коронавирусной инфекции, медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону
Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 14 лет. Ольга Филоненко — врач превентивной медицины, пульмонолог, терапевт. Стаж работы — с 2013 года.