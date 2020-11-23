Калькулятор коронавируса. Считаем, во сколько вам обойдется легкая форма болезни (и это минимум)

— При плохой переносимости лихорадочного синдрома, головных болях, повышении артериального давления и выраженной тахикардии (особенно при наличии ишемических изменений или нарушениях ритма) жаропонижающие препараты используют и при более низких цифрах. Наиболее безопасным препаратом является «Парацетамол».

Про КТ органов грудной клетки Минздрав РФ говорит следующее:



— КТ имеет высокую чувствительность в выявлении изменений в легких, характерных для COVID-19 . Применение компьютерной томографии целесообразно для первичной оценки состояния органов грудной клетки у пациентов с тяжелыми прогрессирующими формами заболевания, а также для дифференциальной диагностики выявленных изменений и оценки динамики процесса. КТ позволяет выявить характерные изменения в легких у пациентов с COVID-19 еще до появления положительных лабораторных тестов на инфекцию с помощью МАНК (методы амплификации нуклеиновых кислот). В то же время КТ выявляет изменения легких у значительного числа пациентов с бессимптомной и легкой формами заболевания, которым не требуется госпитализация. Результаты КТ в этих случаях не влияют на тактику лечения и прогноз заболевания при наличии лабораторного подтверждения COVID-19 . Поэтому массовое применение КТ для скрининга асимптомных и легких форм болезни не рекомендуется.

Но не всем пациентам удается перенести коронавирус в легкой степени: мы уже рассказывали, как определить, как именно протекает заболевание. А новосибирский врач рассказал, что он потратил на свое лечение 100 тысяч рублей (подробнее о тратах и ситуации в здравоохранении читайте в его авторской колонке).

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Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 14 лет. Ольга Филоненко — врач превентивной медицины, пульмонолог, терапевт. Стаж работы — с 2013 года.