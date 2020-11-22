Где в Новосибирске сделать КТ легких и сколько это стоит? Три полезные картинки от НГС

Средняя цена на обследование органов грудной клетки по Новосибирску составляет 3390 рублей. Но кое-где цены доходят до 9 тысяч рублей. В сентябре КТ органов грудной клетки в клинике «Аперто диагностик» стоила 3500 рублей. Сейчас за обследование придется заплатить уже 5 тысяч рублей (запись на декабрь), а если пациент хочет пройти процедуру в ближайшие дни — есть «внеочередной» тариф, в зависимости от времени суток экстренную КТ можно сделать за 8500 или 9000 рублей, то есть практически в два раза дороже.