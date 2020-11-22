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Где в Новосибирске сделать КТ легких и сколько это стоит? Три полезные картинки от НГС

Мы узнали, где самые низкие цены и куда можно попасть без длинной очереди

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В некоторых медучреждениях Новосибирска запись на КТ органов грудной клетки закрыта до декабря, а где-то можно записаться на ближайшие дни

В некоторых медучреждениях Новосибирска запись на КТ органов грудной клетки закрыта до декабря, а где-то можно записаться на ближайшие дни

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Цены на КТ легких в Новосибирске стали доходить до 9000 рублей

В Новосибирске стало сложнее сделать КТ органов грудной клетки, которое показывает изменения, вызванные коронавирусной инфекцией. В некоторых клиниках очередь расписана на месяц вперед, а в других записаться можно уже сейчас. Мы проверили, как изменилась стоимость исследования в Новосибирске и куда стоит звонить, чтобы записаться в ближайшее время. Публикуем актуальную информацию в трех картинках.

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Средняя цена на обследование органов грудной клетки по Новосибирску составляет 3390 рублей. Но кое-где цены доходят до 9 тысяч рублей. В сентябре КТ органов грудной клетки в клинике «Аперто диагностик» стоила 3500 рублей. Сейчас за обследование придется заплатить уже 5 тысяч рублей (запись на декабрь), а если пациент хочет пройти процедуру в ближайшие дни — есть «внеочередной» тариф, в зависимости от времени суток экстренную КТ можно сделать за 8500 или 9000 рублей, то есть практически в два раза дороже.

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Центр томографии «Аперто Диагностик»:

Диагностическая клиника «Апекс»:

Клиника НИИТО:

  • +7 (383) 363–32–46 — по будням c 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00–15:00, в воскресенье — выходной;

«ЕвроМед клиника»:

Медицинский центр «Авиценна»:

  • +7 (383) 312–13–06 — по будням с 07:00 до 20:00, в субботу с 08:00 до 20:00, в воскресенье — с 08:00 до 15:00;

Медицинский Институт имени Березина Сергея:

Так выглядят пораженные легкие (отображается белым цветом, а черный цвет показывает здоровые легкие)<br>

Так выглядят пораженные легкие (отображается белым цветом, а черный цвет показывает здоровые легкие)

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«МРТ технологии»:

  • +7 (383) 330–15–05 — ежедневно с 09:00 до 19:00, в воскресенье — выходной;
  • +7 (383) 330–31–42 — ежедневно с 09:00 до 19:00, в воскресенье — выходной;
  • +7 (383) 330–73–53 — ежедневно с 09:00 до 19:00, в воскресенье — выходной;

Новосибирская областная клиническая больница:

Больница РЖД:

  • +7 (383) 328–19–19 — по будням с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 14:00, в воскресенье — выходной;

Городская клиническая больница № 2:

Городская клиническая больница № 1:

Городская клиническая больница № 25:

Новосибирский НИИ Туберкулеза Минздрава России:

Кроме КТ есть и другие способы проверить, идет ли в организме воспалительный процесс. Эксперты объяснили, кому действительно нужно сделать КТ, а кому лучше лишний раз не получать дозу облучения, даже минимальную. В каких случаях лучше сдать кровь на анализы, прежде чем бежать на КТ (может, оно и не понадобится). Всё это — в материале медицинского обозревателя НГС Марии Тищенко.

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