Где в Новосибирске сделать КТ легких и сколько это стоит? Три полезные картинки от НГС

Цены на КТ легких в Новосибирске стали доходить до 9000 рублей
В Новосибирске стало сложнее сделать КТ органов грудной клетки, которое показывает изменения, вызванные коронавирусной инфекцией. В некоторых клиниках очередь расписана на месяц вперед, а в других записаться можно уже сейчас. Мы проверили, как изменилась стоимость исследования в Новосибирске и куда стоит звонить, чтобы записаться в ближайшее время. Публикуем актуальную информацию в трех картинках.
Средняя цена на обследование органов грудной клетки по Новосибирску составляет 3390 рублей. Но кое-где цены доходят до 9 тысяч рублей. В сентябре КТ органов грудной клетки в клинике «Аперто диагностик» стоила 3500 рублей. Сейчас за обследование придется заплатить уже 5 тысяч рублей (запись на декабрь), а если пациент хочет пройти процедуру в ближайшие дни — есть «внеочередной» тариф, в зависимости от времени суток экстренную КТ можно сделать за 8500 или 9000 рублей, то есть практически в два раза дороже.
Центр томографии «Аперто Диагностик»:
- +7 (383) 217–04–11 — круглосуточно;
Диагностическая клиника «Апекс»:
- +7 (383) 363–00–03 — ежедневно с 07:00 до 23:00;
Клиника НИИТО:
- +7 (383) 363–32–46 — по будням c 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00–15:00, в воскресенье — выходной;
«ЕвроМед клиника»:
- +7 (383) 209–03–03 — по будням c 08:00 до 21:00, по выходным с 09:00 до 19:00;
Медицинский центр «Авиценна»:
- +7 (383) 312–13–06 — по будням с 07:00 до 20:00, в субботу с 08:00 до 20:00, в воскресенье — с 08:00 до 15:00;
Медицинский Институт имени Березина Сергея:
- +7 (383) 209–3–209 — по будням с 07:00 до 23:00;
«МРТ технологии»:
- +7 (383) 330–15–05 — ежедневно с 09:00 до 19:00, в воскресенье — выходной;
- +7 (383) 330–31–42 — ежедневно с 09:00 до 19:00, в воскресенье — выходной;
- +7 (383) 330–73–53 — ежедневно с 09:00 до 19:00, в воскресенье — выходной;
Новосибирская областная клиническая больница:
- +7 (383) 315–99–99 — по будням с 08:00 до 19:00;
Больница РЖД:
- +7 (383) 328–19–19 — по будням с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 14:00, в воскресенье — выходной;
Городская клиническая больница № 2:
Городская клиническая больница № 1:
Городская клиническая больница № 25:
Новосибирский НИИ Туберкулеза Минздрава России:
- +7 (383) 203‒62‒00 — по будням с 09:00 до 16:00.
Кроме КТ есть и другие способы проверить, идет ли в организме воспалительный процесс. Эксперты объяснили, кому действительно нужно сделать КТ, а кому лучше лишний раз не получать дозу облучения, даже минимальную. В каких случаях лучше сдать кровь на анализы, прежде чем бежать на КТ (может, оно и не понадобится). Всё это — в материале медицинского обозревателя НГС Марии Тищенко.