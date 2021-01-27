Какие лекарства для ковидных больных были в дефиците в последнее время. Показываем в одной картинке

2ГИС выяснил, каких лекарств не хватало
Сервис 2ГИС проанализировал данные новосибирских аптек и рассказал, какие препараты были в дефиците с ноября 2020-го по январь 2021 года.
Рассматривались препараты, которые используются при коронавирусе, а также для реабилитации после выздоровления. Данные были собраны
— Так, например, в ноябре в новосибирских аптеках не было популярного противовирусного препарата «Арбидол», антибактериального препарата «Таваник» и рецептурного препарата для лечения тромбозов «Фраксипарин». Некоторые лекарственные средства можно было найти только в единичных аптеках. Наличие жизненно важного препарата «Клексан» для лечения осложнений от коронавируса подтвердили в ноябре лишь две аптеки, антибиотика «Цефтриаксон» — три, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе 2ГИС.
В пресс-службе пояснили, что к концу года большинство препаратов вновь появились в аптеках, а в январе 2021 года аптек с таким ассортиментом стало еще больше. Это они объясняют как поставками лекарств, так и снижением спроса на такие препараты.
Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области диабетики не могут больше месяца добиться получения бесплатного инсулина в поликлиниках, а в аптеках сейчас нет доступного и жизненно важного препарата для астматиков.