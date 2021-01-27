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Какие лекарства для ковидных больных были в дефиците в последнее время. Показываем в одной картинке

Особой популярностью у новосибирцев пользовались антибактериальные и противовирусные препараты

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Некоторые препараты, например, антикоагулянт «Фраксипарин», до сих пор встречаются не во всех аптеках

Некоторые препараты, например, антикоагулянт «Фраксипарин», до сих пор встречаются не во всех аптеках

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2ГИС выяснил, каких лекарств не хватало в Новосибирске в последние три месяца

Сервис 2ГИС проанализировал данные новосибирских аптек и рассказал, какие препараты были в дефиците с ноября 2020-го по январь 2021 года.

Рассматривались препараты, которые используются при коронавирусе, а также для реабилитации после выздоровления. Данные были собраны из 360 филиалов аптек, а всего на картах 2ГИС в Новосибирске можно найти 870 аптек.

Если данные на картинке за ноябрь 2020 года отсутствуют, значит, ни в одной <nobr class="_">из 360 аптек</nobr> <nobr class="_">не было</nobr> данного препарата

Если данные на картинке за ноябрь 2020 года отсутствуют, значит, ни в одной из 360 аптек не было данного препарата

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— Так, например, в ноябре в новосибирских аптеках не было популярного противовирусного препарата «Арбидол», антибактериального препарата «Таваник» и рецептурного препарата для лечения тромбозов «Фраксипарин». Некоторые лекарственные средства можно было найти только в единичных аптеках. Наличие жизненно важного препарата «Клексан» для лечения осложнений от коронавируса подтвердили в ноябре лишь две аптеки, антибиотика «Цефтриаксон» — три, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе 2ГИС.

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В пресс-службе пояснили, что к концу года большинство препаратов вновь появились в аптеках, а в январе 2021 года аптек с таким ассортиментом стало еще больше. Это они объясняют как поставками лекарств, так и снижением спроса на такие препараты.

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Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области диабетики не могут больше месяца добиться получения бесплатного инсулина в поликлиниках, а в аптеках сейчас нет доступного и жизненно важного препарата для астматиков.

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аптекидефицитлекарства
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