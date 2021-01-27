Какие лекарства для ковидных больных были в дефиците в последнее время. Показываем в одной картинке

Сервис 2ГИС проанализировал данные новосибирских аптек и рассказал, какие препараты были в дефиците с ноября 2020-го по январь 2021 года.



Рассматривались препараты, которые используются при коронавирусе, а также для реабилитации после выздоровления. Данные были собраны из 360 филиалов аптек, а всего на картах 2ГИС в Новосибирске можно найти 870 аптек .