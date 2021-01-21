«Сахар прыгает, отказывают ноги. Как я должна жить?». Новосибирцы жалуются на проблемы с инсулином

Жители Новосибирска не могут получить бесплатный инсулин
Новосибирцы массово жалуются на отсутствие инсулина: люди приходят в поликлиники за препаратом, который положен им бесплатно, но врачи отвечают — в наличии нет, ждите. Некоторые пациенты с диабетом ждут уже больше месяца. Некоторые не выдерживают и покупают за свои деньги, но такие траты — от 2 до 7 тысяч рублей в месяц (зависит от препарата и дозы) — могут позволить себе далеко не все. Несколько человек уже обратились с жалобами в Минздравы — региональный и федеральный, есть и те, кто отправил заявление в прокуратуру. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко выяснила, что случилось, какого инсулина нет, почему жителям Новосибирской области предлагают аналоги и это не помогает, и что говорят официальные ведомства.
«Для нашего Линёво — это не указ»
Наталья Вахрушева живет в поселке Керамкомбинат в Искитимском районе Новосибирской области, но прикреплена к Линёвской районной больнице. В этом учреждении женщине пытаются заменить инсулин на тот, который не подходит:
— У меня аллергическая реакция на большинство инсулинов, даже самых хороших, а заместитель главного врача по лечебной части пытается его заменить. Профессор из областной больницы подобрала мне инсулин под торговым наименованием «Лантус», но врачи постоянно пытаются его заменить на другой. В последний раз меняли полгода назад, тогда у меня началась сильная аллергическая реакция, дошло до отека легкого.
В областной больнице Наталье Вахрушевой сначала написали международное название, патентованное, необходимого препарата — «инсулин гипарин», который ей подходит. Позже по электронной почте уточнили, что нужен именно «Лантус».
Наталья Вахрушева говорит, что в первый месяц ей без проблем выдали нужный инсулин — семь шприц-ручек (это чуть меньше, чем назначили, но всё же их выдали), на второй месяц выдали шесть шприц-ручек, на третий месяц, перед Новым годом, — пять.
— То есть дозировка и так была меньше положенной, но количество шприц-ручек продолжают и продолжают сокращать. Две коробочки, которые мне нужны каждый месяц, стоят 7 тысяч рублей — это очень дорого. Ждать помощи неоткуда, этих денег у меня нету. Мне сказали прийти после 20 января за инсулином. А как я должна жить до этого?! Сахар прыгает, у меня отказывают ноги, начинаются проблемы с сердцем. У меня столько хронических заболеваний, но я стараюсь цепляться за жизнь. Без инсулина мне очень тяжело.
Дочь Натальи пожаловалась в Минздрав РФ и прокуратуру. До областного Минздрава Вахрушевы не дозвонились.
— Такая ситуация в Линёво не только у меня: кому-то нужно начинать поднимать эту проблему, чтобы ее решили. Но многие боятся говорить об этом. Если заменять инсулин на новый, то нужно подбирать дозировку и объяснять пациентам, как он действует. Есть инсулин короткого действия и длинного, какие-то ставятся до еды, а какие-то — во время. Получается, медицина нам приносит вред, а не здоровье. Мои документы о том, что мне положен «Лантус», для нашего Линёво — не указ, — говорит Наталья Вахрушева.
Она предполагает, что дело не в экономии (препараты стоят примерно одинаково), а из-за того, как делаются закупки, что именно заказывает учреждение.
«Не могу получить инсулин уже два месяца»
У Юсупа Ахмеджанова тоже проблемы с получением инсулина.
— В начале декабря я, как обычно, заказал инсулин, а в середине — пошел получать, но мне сказали, что инсулина длительного действия нет в наличии, пообещали, что он будет 28 декабря. Эти две недели я как-то перебивался, хотя у меня сахар постоянно поднимался. А когда он поднимается, то сразу начинают дёсны пухнуть, зубы болеть. 28 числа я пришёл за инсулином, а мне сказали: «Инсулина нет, будет только после праздников». Ещё, получается, две недели. У меня на этот период был инсулин короткого действия. Потом мне снова пообещали. Но вся эта канитель длится практически два месяца, — возмущается Юсуп Ахмеджанов.
Новосибирец пытался дозвониться до главного врача поликлиники № 2, но не смог. Потом обратился к терапевту. Врач выписал шприц с инсулином короткого действия, который тоже уже закончился.
— Утром у меня сахар вырос до 13,5. Если так дальше пойдёт, то до 15–17 поднимется, а плохо уже после 10. Раньше были перебои, но такого не было. Инсулин для диабетиков — это жизнь.
«В поликлинике отвечают: нет инсулина и взять негде»
У Ирины Иевлевой дочь находится на инсулине восемь лет, у неё есть инвалидность:
— Инсулин за прошлый месяц нам не додали, а в этом ещё нету. Нам хватило до среды (20 января, — Прим. ред.) и всё. Звонила в Минздрав, там сказали: «Разбирайтесь с поликлиникой», а в поликлинике отвечают, что нет инсулина и взять негде. Хотя «Новосибоблфарм» сказал, что инсулин на нас в полном объёме поступил в поликлинику и нужно разбираться с ней.
В прошлом месяце Ирина 15 дней ходила в поликлинику № 12, чтобы добиться положенного инсулина, в этом — четыре раза. Результатов пока нет.
— Мы списываемся с теми, кто тоже принимает инсулин, просим в долг, но его же придётся вернуть. А в поликлинике нам никто ничего не выдает в полном объёме.
В прошлом месяце необходимый «Левимир» не выдали (инсулин детемир — длительного действия, положено две ручки), Ирина добилась заменителя, чтобы хотя бы обменять его — просто так заменить препарат нельзя, потому что он может не подойти. Дочери Ирины положено ещё и семь ручек «НовоРапида» (инсулин аспарт — короткого действия), а выдали в прошлый раз всего четыре. Кроме того, ей положено минимум три-четыре упаковки (180 штук) тест-полосок для ежедневных измерений сахара в месяц, а выдают одну упаковку раз в три месяца — 50 штук.
— Вчера инсулин закончился, я ищу в интернете хотя бы одну шприц-ручку, чтобы мы как-то до понедельника дожили. Может, он хотя бы в понедельник поступит. По-крайней мере в «Новосибоблфарме» сказали: в поликлинику поступит в пятницу, а выдавать, наверное, будут в понедельник, — пересказывает Ирина Иевлева.
«Если написать заявление, то эти полоски отберут у детей»
Тата Шикина (имя изменено по её просьбе) находится на 32-й недели беременности и тоже, как и другие, принимает инсулин. Сначала был один препарат, но когда организм перестал реагировать на «НовоРапид», её перевели на инсулин «Фиасп» (инсулин аспарт). Это было в декабре.
— В поликлинике № 14, в которую я обратилась и к которой прикреплена, мне сообщили, что «Фиаспа» нет, потому что его раздали вместо «НовоРапида», который закончился ещё раньше. Прошу обратить на это внимание, так как инсулины имеют различные свойства и, если не предупредить диабетиков, можно «гипануть» — сахар резко снизится и будет плохо.
В декабре ей пришлось потратить две тысячи и купить инсулин за свой счёт — нужно 6 ампул на один месяц, а в такой упаковке их пять. Сейчас Тата Шикина ищет необходимый препарат в аптеках, пытается забронировать.
В конце прошлого года она написала обращение в Минздрав НСО. Прошел почти месяц, но ответа от министра и его помощников до сих пор нет.
— При очередном звонке в Минздрав меня перенаправили к специалисту, которая занимается процессом распределения инсулина по поликлиникам. Там мне сообщили, что в понедельник 18 января инсулин распределят со склада, 19 — он поступит в поликлинику и мне позвонят.
Тата Шикина также говорит и о проблемах с тест-полосками, которые по указу президента РФ должны выдавать бесплатно:
— Не из федерального бюджета, а за счёт поликлиники. Но там говорят, что тест-полоски выдают только детям. Якобы если написать заявление на получение тест-полосок, то их отберут у детей.
«За 40 лет такое впервые»
Нина Козлюк — инвалид второй группы, находится на инсулине с 1981 года, её базовый препарат — «Тресиба» (инсулин деглудек). Она получала его в поликлинике № 27.
— Врач выписала, но я не могу его получить: получается, что мне подтверждают, что он есть, но для областных льготников, а для инвалидов, которые получают федеральную льготу, — нет. А просто выдать мне имеющийся необходимый препарат нельзя до 28 января, так как разное финансирование. Вчера я поставила последнюю дозу базового инсулина и всё! С сегодняшнего дня я без инсулина. Я звонила и в Новосибоблфарм, и в страховую по ОМС, и в Минздрав, но там общалась только с автоответчиком. За 40 лет такое впервые! В поликлинике инсулин есть, но не тем людям, — не понимает Нина Козлюк и не знает, как ей жить без жизненно необходимого лекарства.
Журналист НГС поговорил и с другими людьми, которые столкнулись с такой проблемой. Судя по всему, их количество продолжает расти.
Что говорит «Новосибоблфарм»
Для подготовки ответа на запрос о проблемах с инсулином «Новосибоблфарм» попросил предоставить информацию о конкретных фактах обращения с указанием фамилий и контактов. Журналист НГС передал данные пациентов, которые на это согласились.
— Поставка лекарственных препаратов, в том числе препаратов «инсулина», на склад и в пункты льготного отпуска происходит в ежедневном режиме. На сегодняшний день запасы препаратов инсулина на складе составляют 36,8 миллионов рублей, при этом отгружено в пункты льготного отпуска по заявкам медицинских организаций на январь 2021 года препаратов «инсулина» на сумму 18,2 миллионов рублей. Запасы «инсулина гларгин» на складе имеются на сумму 8,5 миллионов рублей. В пунктах льготного отпуска лекарственные препараты отпускаются пациентам по рецептам в строгом соответствии с выписанными врачом дозировками и количествами, — уточнили в «Новосибоблфарме».
Также в компании добавили, что вопрос обеспечения пациентов лекарствами с конкретным торговым наименованием в случае индивидуальной непереносимости — в компетенции медорганизаций.
О количестве закупок, которые журналист НГС увидел на официальном сайте за декабрь, «Новосибоблфарм» ответил так:
— «Новосибоблфарм» с октября прошлого года проводил закупки на поставку препаратов «инсулина» на 2021-й год. Опубликовано 17 электронных аукционов, по результатам которых заключены государственные контракты на сумму 178 миллионов рублей.
Что говорит министр здравоохранения НСО
Если «Новосибоблфарм» ответил на запрос НГС оперативно — на следующий день, то в новосибирском Минздраве тянули с ответом до последнего. Министру понадобилось восемь дней, чтобы сформулировать шесть предложений (закон о СМИ обязывает отвечать в течение семи дней). И то, в его ответе содержится в основном информация, подготовленная «Новосибоблфармом». А «анонимные жалобы прокомментировать не предоставляется возможным». Кстати, данные по отгруженным препаратам и имеющимся на складе (в денежном выражении) на 15 и на 20 января получились тоже одинаковыми.
Если вы тоже столкнулись с такой проблемой, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).
Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области были проблемы и с другими жизненно необходимым препаратом (не обошлось без ажиотажа из-за коронавируса).