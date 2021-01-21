«Сахар прыгает, отказывают ноги. Как я должна жить?». Новосибирцы жалуются на проблемы с инсулином

«В поликлинике отвечают: нет инсулина и взять негде»



У Ирины Иевлевой дочь находится на инсулине восемь лет, у неё есть инвалидность:



— Инсулин за прошлый месяц нам не додали, а в этом ещё нету. Нам хватило до среды (20 января, — Прим. ред.) и всё. Звонила в Минздрав, там сказали: «Разбирайтесь с поликлиникой», а в поликлинике отвечают, что нет инсулина и взять негде. Хотя «Новосибоблфарм» сказал, что инсулин на нас в полном объёме поступил в поликлинику и нужно разбираться с ней.



В прошлом месяце Ирина 15 дней ходила в поликлинику № 12, чтобы добиться положенного инсулина, в этом — четыре раза. Результатов пока нет.



— Мы списываемся с теми, кто тоже принимает инсулин, просим в долг, но его же придётся вернуть. А в поликлинике нам никто ничего не выдает в полном объёме.



В прошлом месяце необходимый «Левимир» не выдали (инсулин детемир — длительного действия, положено две ручки), Ирина добилась заменителя, чтобы хотя бы обменять его — просто так заменить препарат нельзя, потому что он может не подойти. Дочери Ирины положено ещё и семь ручек «НовоРапида» (инсулин аспарт — короткого действия), а выдали в прошлый раз всего четыре. Кроме того, ей положено минимум три-четыре упаковки (180 штук) тест-полосок для ежедневных измерений сахара в месяц, а выдают одну упаковку раз в три месяца — 50 штук.

