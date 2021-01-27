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«Тратили 11 рублей, а сейчас предлагают за 1,5 тысячи»: из новосибирских аптек исчез дешевый препарат для бронхов

Пациентов привлекала его цена, но врачи отмечают, что лекарство можно заменить другим

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Несмотря на то что врачи рекомендуют более современные препараты, многие пациенты хотят принимать привычные и недорогие, такие как&nbsp;«Эуфиллин»

Несмотря на то что врачи рекомендуют более современные препараты, многие пациенты хотят принимать привычные и недорогие, такие как «Эуфиллин»

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В аптеках Новосибирска исчез дешевый препарат для астматиков

Из новосибирских аптек исчез жизненно важный и дешевый препарат «Эуфиллин», который помогает снять спазм бронхов.

«В аптеках его сейчас нет, хотя стоит он копейки»

— Раньше были препараты «Теопэк», «Теотард» при бронхиальной астме, которые снимали спазм на бронхах, но они исчезли — уже года два назад. Тогда предложили заменить их на «Эуфиллин», который делают в Курске. Его выписывали врачи два раза в день принимать, но в аптеках его сейчас нет, хотя стоит оно копейки — 11 рублей за 30 таблеток. То есть это недорогое лекарство, — говорит читательница, представившаяся Раисой Матвеевной. Препарат есть в продаже в ампулах, но ей подходят только таблетки, которых в аптеках сейчас нет.

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Представитель одной из аптек города рассказал, что некоторые производители считают, что им невыгодно выпускать этот препарат

Представитель одной из аптек города рассказал, что некоторые производители считают, что им невыгодно выпускать этот препарат

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Другая жительница города Наталья говорит, что «Эуфиллин» принимает ее мама. Они с ней заметили, что таблеток не стало в аптеках города в декабре.

— По России, оказывается, в октябре оно уже в Тюмени пропало, в Екатеринбурге. По какой причине — никто не может сказать. Человек, находящийся 40 лет на одном лекарстве, уже не может так легко поменять лекарства, хоть пульмонологи и терапевты говорят о том, что оно неэффективно, есть другие. Она тратила на лекарство 11 рублей, а сейчас предлагают «Сингуляр» за 1,5 тысячи на полмесяца, — рассказывает Наталья.

Сейчас женщина ежедневно проверяет сервис по поиску лекарств, звонит в аптеки, пытается сделать предзаказ, но ничего не выходит. По ее словам, даже если в сервисе появилась информация о наличии препарата, то, когда она звонит в аптеку, там говорят, что его нет. Наталья даже написала письма производителям этого препарата, но пока ответов на свои вопросы не получила.

Что говорят в аптечной сети

— Лекарственный препарат «Эуфиллин» (Аминофиллин) в таблетках входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП). В настоящий момент данный препарат имеется в филиалах муниципальной аптечной сети. В связи с тем что в предложениях поставщиков на сегодняшний день данный препарат отсутствует, возможны временные перебои с его наличием, — поясняет журналисту НГС заместитель директора по развитию «Новосибирской аптечной сети» Максим Лесников.

Он добавил, что для предупреждения возникновения дефицита аптечная сеть направила запросы как поставщикам, так и производителям о перспективах производства и поставок препарата на фармацевтический рынок.

— Нами получен ответ от одного из производителей об отгрузке «Эуфиллина» в таблетках на фармрынок России. Предложения от поставщиков ожидаются в ближайшее время, — уточняет Максим Лесников.

После журналист НГС позвонил в справочную «Новосибирской аптечной сети» — там ответили, что таблеток в наличии в данный момент нет.

Эти препараты-аналоги также исчезли из аптек

Эти препараты-аналоги также исчезли из аптек

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Что думает пульмонолог

— К сожалению, в период пандемии «высветилось» много проблем в системе обеспечения лекарственными препаратами. Препарат аминофиллин («Эуфиллин») входит в перечень обязательных препаратов при оказании скорой медицинской помощи и поэтому должен быть доступен для их комплектации, — подчеркивает пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Наталья Ковалькова.

Она объясняет, что препарат используется в различных клинических ситуациях благодаря своему системному действию на организм.

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— Помимо бронхорасширяющего действия, аминофиллин улучшает функцию дыхательных и межреберных мышц, стимулирует дыхательный центр, снижает тонус кровеносных сосудов (главным образом — сосудов мозга, кожи и почек), понижает давление в малом круге кровообращения, увеличивает почечный кровоток, расширяет внепеченочные желчные пути, тормозит высвобождение медиаторов аллергических реакций, уменьшает тромбообразование и нормализует микроциркуляцию, — рассказывает пульмонолог.

«Эуфиллин» наиболее часто используют пациенты с бронхиальной астмой, с хроническими обструктивными заболеваниями легких.

— При этом необходимо подчеркнуть, что аминофиллин на современном этапе развития медицины не является препаратом первой линии при лечении бронхиальной астмы, в том числе при ее обострениях, развившемся приступе удушья, — отмечает врач. Обычно в этих случаях используют ингаляционные бронхолитические препараты в сочетании с ингаляционными стероидами, в аптеках их много в разных ценовых категориях.

— Аминофиллин уступает современным ингаляционным бронхолитическим препаратам по выраженности бронхорасширяющего действия, — отмечает Наталья Ковалькова. — Также препарат имеет узкое «окно безопасности» — интервал между дозой, которая начинает помогать, и дозой, которая может отравить. Среди побочных эффектов — нарушения ритма сердца.

Согласно Федеральным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению бронхиальной астмы, говорит пульмонолог, внутривенное введение аминофиллина рекомендуется детям старше 2 лет с тяжелой или угрожающей жизни астмой, если им не помогают максимальные дозы ингаляционных бронхолитиков и стероидов.

— Для большинства пациентов с бронхиальной астмой отсутствие, надеюсь временное, препарата «Эуфиллин» в аптеках города не должно стать критичным. При этом наличие этого препарата обязательно на этапах оказания скорой медпомощи, в стационарных условиях, — говорит Наталья Ковалькова.

Ранее мы писали о том, что новосибирцы не могут получить другой жизненно важный препарат — инсулин — больше месяца. Несмотря на то что Минздрав сообщил о 4-месячном запасе в регионе, в редакцию НГС до сих поступают жалобы на то, что в поликлинике инсулин не выдают.

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аптекиастмалекарстваНовосибирская аптечная сеть«Эуфиллин»
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