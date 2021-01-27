«Тратили 11 рублей, а сейчас предлагают за 1,5 тысячи»: из новосибирских аптек исчез дешевый препарат для бронхов

Другая жительница города Наталья говорит, что «Эуфиллин» принимает ее мама. Они с ней заметили, что таблеток не стало в аптеках города в декабре.



— По России, оказывается, в октябре оно уже в Тюмени пропало, в Екатеринбурге. По какой причине — никто не может сказать. Человек, находящийся 40 лет на одном лекарстве, уже не может так легко поменять лекарства, хоть пульмонологи и терапевты говорят о том, что оно неэффективно, есть другие. Она тратила на лекарство 11 рублей , а сейчас предлагают «Сингуляр» за 1,5 тысячи на полмесяца, — рассказывает Наталья.



Сейчас женщина ежедневно проверяет сервис по поиску лекарств, звонит в аптеки, пытается сделать предзаказ, но ничего не выходит. По ее словам, даже если в сервисе появилась информация о наличии препарата, то, когда она звонит в аптеку, там говорят, что его нет. Наталья даже написала письма производителям этого препарата, но пока ответов на свои вопросы не получила.



Что говорят в аптечной сети



— Лекарственный препарат «Эуфиллин» (Аминофиллин) в таблетках входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП). В настоящий момент данный препарат имеется в филиалах муниципальной аптечной сети. В связи с тем что в предложениях поставщиков на сегодняшний день данный препарат отсутствует, возможны временные перебои с его наличием, — поясняет журналисту НГС заместитель директора по развитию «Новосибирской аптечной сети» Максим Лесников.

