«Тратили 11 рублей, а сейчас предлагают за 1,5 тысячи»: из новосибирских аптек исчез дешевый препарат для бронхов

В аптеках Новосибирска исчез дешевый препарат для астматиков
Из новосибирских аптек исчез жизненно важный и дешевый препарат «Эуфиллин», который помогает снять спазм бронхов.
«В аптеках его сейчас нет, хотя стоит он копейки»
— Раньше были препараты «Теопэк», «Теотард» при бронхиальной астме, которые снимали спазм на бронхах, но они исчезли — уже года два назад. Тогда предложили заменить их на «Эуфиллин», который делают в Курске. Его выписывали врачи два раза в день принимать, но в аптеках его сейчас нет, хотя стоит оно копейки —
Другая жительница города Наталья говорит, что «Эуфиллин» принимает ее мама. Они с ней заметили, что таблеток не стало в аптеках города в декабре.
— По России, оказывается, в октябре оно уже в Тюмени пропало, в Екатеринбурге. По какой причине — никто не может сказать. Человек, находящийся
Сейчас женщина ежедневно проверяет сервис по поиску лекарств, звонит в аптеки, пытается сделать предзаказ, но ничего не выходит. По ее словам, даже если в сервисе появилась информация о наличии препарата, то, когда она звонит в аптеку, там говорят, что его нет. Наталья даже написала письма производителям этого препарата, но пока ответов на свои вопросы не получила.
Что говорят в аптечной сети
— Лекарственный препарат «Эуфиллин» (Аминофиллин) в таблетках входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП). В настоящий момент данный препарат имеется в филиалах муниципальной аптечной сети. В связи с тем что в предложениях поставщиков на сегодняшний день данный препарат отсутствует, возможны временные перебои с его наличием, — поясняет журналисту НГС заместитель директора по развитию «Новосибирской аптечной сети» Максим Лесников.
Он добавил, что для предупреждения возникновения дефицита аптечная сеть направила запросы как поставщикам, так и производителям о перспективах производства и поставок препарата на фармацевтический рынок.
— Нами получен ответ от одного из производителей об отгрузке «Эуфиллина» в таблетках на фармрынок России. Предложения от поставщиков ожидаются в ближайшее время, — уточняет Максим Лесников.
После журналист НГС позвонил в справочную «Новосибирской аптечной сети» — там ответили, что таблеток в наличии в данный момент нет.
Что думает пульмонолог
— К сожалению, в период пандемии «высветилось» много проблем в системе обеспечения лекарственными препаратами. Препарат аминофиллин («Эуфиллин») входит в перечень обязательных препаратов при оказании скорой медицинской помощи и поэтому должен быть доступен для их комплектации, — подчеркивает пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Наталья Ковалькова.
Она объясняет, что препарат используется в различных клинических ситуациях благодаря своему системному действию на организм.
— Помимо бронхорасширяющего действия, аминофиллин улучшает функцию дыхательных и межреберных мышц, стимулирует дыхательный центр, снижает тонус кровеносных сосудов (главным образом — сосудов мозга, кожи и почек), понижает давление в малом круге кровообращения, увеличивает почечный кровоток, расширяет внепеченочные желчные пути, тормозит высвобождение медиаторов аллергических реакций, уменьшает тромбообразование и нормализует микроциркуляцию, — рассказывает пульмонолог.
«Эуфиллин» наиболее часто используют пациенты с бронхиальной астмой, с хроническими обструктивными заболеваниями легких.
— При этом необходимо подчеркнуть, что аминофиллин на современном этапе развития медицины не является препаратом первой линии при лечении бронхиальной астмы, в том числе при ее обострениях, развившемся приступе удушья, — отмечает врач. Обычно в этих случаях используют ингаляционные бронхолитические препараты в сочетании с ингаляционными стероидами, в аптеках их много в разных ценовых категориях.
— Аминофиллин уступает современным ингаляционным бронхолитическим препаратам по выраженности бронхорасширяющего действия, — отмечает Наталья Ковалькова. — Также препарат имеет узкое «окно безопасности» — интервал между дозой, которая начинает помогать, и дозой, которая может отравить. Среди побочных эффектов — нарушения ритма сердца.
Согласно Федеральным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению бронхиальной астмы, говорит пульмонолог, внутривенное введение аминофиллина рекомендуется детям старше
— Для большинства пациентов с бронхиальной астмой отсутствие, надеюсь временное, препарата «Эуфиллин» в аптеках города не должно стать критичным. При этом наличие этого препарата обязательно на этапах оказания скорой медпомощи, в стационарных условиях, — говорит Наталья Ковалькова.
Ранее мы писали о том, что новосибирцы не могут получить другой жизненно важный препарат — инсулин — больше месяца. Несмотря на то что Минздрав сообщил о