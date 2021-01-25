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Минздрав НСО заявил о поступлении 4-месячного запаса инсулина после претензий о нехватке препарата

Некоторые новосибирцы говорили, что получили инсулин только после публикации НГС

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Новосибирцы рассказывали НГС, что не могут месяца добиться инсулина

Новосибирцы рассказывали НГС, что не могут месяца добиться инсулина

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Минздрав Новосибирской области заявил, что в регион поступил инсулин, которого льготникам хватит на 4 месяца. На прошлой неделе новосибирцы жаловались на его нехватку.

Что говорит Минздрав

— По данным областного Минздрава, в настоящее время на склад «Новосибоблфарма» поступил инсулин на сумму 178 млн рублей, закупленный Министерством здравоохранения на 2021 год в третьем квартале прошлого года. Имеющегося количества достаточно для обеспечения региональных и федеральных льготников минимум на четыре месяца, — передает пресс-служба областного правительства.

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Пресс-служба уточнила, что инcулин закупают по международному непатентованному наименованию:

— По торговому названию лекарства закупаются и выдаются пациентам индивидуально, в случае непереносимости, и только по решению врачебной комиссии. Единичные случаи обращений по поводу невыдачи инсулина в конце 2020-го и начале 2021 года касались только обеспечения препаратами именно по торговому названию. Все подобные обращения всегда оперативно отрабатываются с каждым пациентом.

О каких проблемах говорили новосибирцы

Ранее мы писали о том, что новосибирцы не могли получить инсулин с декабря 2020 года — в среднем около месяца. Кому-то из них выдавали не тот препарат, а кому-то меньше назначенной дозы. Они не могли добиться ответа от ведомств, почему так происходит: новосибирцы обращались в Минздрав, поликлиники и «Новосибоблфарм», некоторые уже написали в прокуратуру.

После публикации «Новосибоблфарм» решил связаться с людьми, которые жаловались в редакцию. Проблему части из них решили — пациенты в тот же день сообщили, что их проблема была решена, хотя раньше им не говорили, сколько еще им придется жить без инсулина.

Как будет решаться проблема

Руководитель региональной общественной организации поддержки людей с сахарным диабетом «Диалайф» Анастасия Смолина, по словам пресс-службы правительства, тоже подтверждает, что дефицита инсулина в регионе нет. Но именно в соцсетях этой организации было много жалоб на проблемы с инсулином и тест-полосками.

— К нам в «Диалайф», разумеется, тоже обращаются пациенты по поводу проблем, связанных с обеспечением инсулином. Как правило, это конкретные препараты определенной торговой марки. Все данные мы передаем Минздраву. И, нужно сказать, Минздрав старается разобраться и достаточно быстро решить вопрос и обеспечить инсулином каждого человека, который обратился. Даже 30 и 31 декабря такие ситуации отрабатывались. Но тут нужно понимать, что для того, чтобы разобраться, необходимо личное обращение конкретного человека, — передает слова Анастасии Смолиной пресс-служба.

Сейчас, по информации пресс-службы областного правительства, чтобы максимально упростить выдачу льготных лекарственных препаратов, Минздрав региона разрабатывает механизм удаленной выписки рецепта.

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— С вопросами по поводу обеспечения инсулином пациенты могут обращаться напрямую к специалистам Министерства здравоохранения региона по телефонам: 238-62-73, 238-62-76, 238-62-79, — передает пресс-служба губернатора и правительства.

Представитель пресс-службы губернатора и правительства, который подготовил релиз, в ответ на уточняющий вопрос журналиста НГС, когда именно поступил инсулин, ответил следующее:

— Все дополнительные вопросы вы можете направить в Минздрав НСО.

В Минздраве НСО оперативно не ответили на этот уточняющий вопрос — пресс-секретари не брали телефон. 22 января журналист НГС уже направлял письменный запрос по теме инсулина в Минздрав, но ответ на него пока не получил.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске исчезла зарубежная детская вакцина от коклюша, дифтерии и полиомиелита.

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Минздравдиабетикиинсулинлекарства
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