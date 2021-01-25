Минздрав НСО заявил о поступлении 4-месячного запаса инсулина после претензий о нехватке препарата

Пресс-служба уточнила, что инcулин закупают по международному непатентованному наименованию:



— По торговому названию лекарства закупаются и выдаются пациентам индивидуально, в случае непереносимости, и только по решению врачебной комиссии. Единичные случаи обращений по поводу невыдачи инсулина в конце 2020-го и начале 2021 года касались только обеспечения препаратами именно по торговому названию. Все подобные обращения всегда оперативно отрабатываются с каждым пациентом.



О каких проблемах говорили новосибирцы

Ранее мы писали о том, что новосибирцы не могли получить инсулин с декабря 2020 года — в среднем около месяца. Кому-то из них выдавали не тот препарат, а кому-то меньше назначенной дозы. Они не могли добиться ответа от ведомств, почему так происходит: новосибирцы обращались в Минздрав, поликлиники и «Новосибоблфарм», некоторые уже написали в прокуратуру.

После публикации «Новосибоблфарм» решил связаться с людьми, которые жаловались в редакцию. Проблему части из них решили — пациенты в тот же день сообщили, что их проблема была решена, хотя раньше им не говорили, сколько еще им придется жить без инсулина.