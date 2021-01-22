В Новосибирске исчезла зарубежная детская вакцина от коклюша, дифтерии и полиомиелита

В Новосибирской области закончился запас вакцины «Пентаксим». Ее ставят детям для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.
— В городских поликлиниках отсутствует уже более двух месяцев вакцина «Пентаксим». Она ставится детям в три этапа с определенным интервалом, который нарушать нельзя, иначе эффективность будет снижена либо полностью отсутствовать. Интервал в 45 дней между вакцинами. Соответственно, огромное количество детей эту вакцину не получило. Либо проставило зря, — написала в редакцию читательница.
Она обратилась с жалобой в Минздрав Новосибирской области и получила ответ, в котором говорится об ожидании поставки (документ имеется в распоряжении редакции).
Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева сообщила, что за закупку отвечает не регион, а федеральный Минздрав.
— Это федеральная поставка, сейчас перерыв. Когда будет, мы тоже сказать не можем. Совершенно четко нужно соблюдать минимальные интервалы между дозами. Увеличивать интервалы можно, причем увеличение на 1–2 месяца на эффективности особо не сказывается. Нервничать не нужно. Сейчас первые две дозы мы можем ставить всем детям «Пентаксимом», а третья и четвертая доза этой вакциной ставятся детям из группы риска. Это дети с различными заболеваниями, недоношенные, рожденные от ВИЧ-инфицированных женщин — из особой группы дети, — объяснила главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.
Она добавила, что ребенка могут привить и отечественной вакциной, если он не входит в группу риска.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в Минздрав России с просьбой объяснить, почему задерживается поставка.
Вчера НГС рассказывал, что новосибирцы массово жалуются на отсутствие инсулина: люди приходят в поликлиники за препаратом, который положен им бесплатно, но врачи отвечают — в наличии нет, ждите. Мы выяснили, что случилось, какого инсулина нет, почему жителям Новосибирской области предлагают аналоги и это не помогает, и что говорят официальные ведомства.