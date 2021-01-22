В Новосибирске исчезла зарубежная детская вакцина от коклюша, дифтерии и полиомиелита

В Новосибирской области закончился запас вакцины «Пентаксим». Ее ставят детям для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

— В городских поликлиниках отсутствует уже более двух месяцев вакцина «Пентаксим». Она ставится детям в три этапа с определенным интервалом, который нарушать нельзя, иначе эффективность будет снижена либо полностью отсутствовать. Интервал в 45 дней между вакцинами. Соответственно, огромное количество детей эту вакцину не получило. Либо проставило зря, — написала в редакцию читательница.