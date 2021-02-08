Минздрав сократил число препаратов для лечения COVID-19 и рассказал о рисках развития туберкулеза у пациентов

— Для некоторых препаратов имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения, — говорится в рекомендациях.



Мутации коронавируса



В документе говорится о новом варианте возбудителя, выявленном в Великобритании в декабре 2020 года. Исследования его свойств продолжаются, но при этом к настоящему времени не сообщалось о более тяжелом течении или более высокой летальности при инфекции, вызванной новым вариантом вируса.

