Минздрав сократил число препаратов для лечения COVID-19 и рассказал о рисках развития туберкулеза у пациентов

Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций по коронавирусу. В этой версии в ведомстве сократили список препаратов, рекомендованных для лечения
Список препаратов для лечения COVID-19
В десятой версии рекомендаций Минздрав убрал из списка препаратов, которые могут быть использованы при лечении заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, антибиотик «Азитромицин». В списке остались «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Умифеновир», «Гидроксихлорохин» и «Интерферон-альфа».
— Для некоторых препаратов имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения, — говорится в рекомендациях.
Мутации коронавируса
В документе говорится о новом варианте возбудителя, выявленном в Великобритании в декабре 2020 года. Исследования его свойств продолжаются, но при этом к настоящему времени не сообщалось о более тяжелом течении или более высокой летальности при инфекции, вызванной новым вариантом вируса.
— Большинство зарегистрированных мутаций
Первые симптомы
В Минздраве рассказали, какие первые симптомы возникают при заражении коронавирусом и насколько часто они встречаются. Например, повышение температуры наблюдается в 90% случаев, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) — в 80%, одышка — в 30% случаев. Также часто (в 20% случаев) встречается ощущение заложенности в грудной клетке, и 40% пациентов чувствуют повышенную утомляемость.
Кроме того, среди первых симптомов могут быть боли в мышцах, они встречаются в 11% случаев, спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (
Риск развития туберкулеза
В Минздраве отметили, что у пациентов, перенесших
— У пациентов с пневмонией, вызванной