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Минздрав сократил число препаратов для лечения COVID-19 и рассказал о рисках развития туберкулеза у пациентов

В ведомстве выпустили новые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса

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У пациентов, перенесших <nobr class="_">COVID-19</nobr>, повышается риск развития туберкулеза

У пациентов, перенесших COVID-19, повышается риск развития туберкулеза

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Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций по коронавирусу. В этой версии в ведомстве сократили список препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19, рассказали о мутациях коронавируса и о рисках развития туберкулеза у переболевших пациентов.

Список препаратов для лечения COVID-19

В десятой версии рекомендаций Минздрав убрал из списка препаратов, которые могут быть использованы при лечении заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, антибиотик «Азитромицин». В списке остались «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Умифеновир», «Гидроксихлорохин» и «Интерферон-альфа».

— Для некоторых препаратов имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения, — говорится в рекомендациях.

Мутации коронавируса

В документе говорится о новом варианте возбудителя, выявленном в Великобритании в декабре 2020 года. Исследования его свойств продолжаются, но при этом к настоящему времени не сообщалось о более тяжелом течении или более высокой летальности при инфекции, вызванной новым вариантом вируса.

— Большинство зарегистрированных мутаций SARS-CoV-2 не имеют функционального значения. В настоящее время нет данных о связи мутаций в геноме SARS-CoV-2 с тяжестью и прогнозом течения COVID-19, а также их влияния на чувствительность и специфичность диагностических наборов реагентов и эффективность вакцин, — говорится в рекомендациях.

Первые симптомы

В Минздраве рассказали, какие первые симптомы возникают при заражении коронавирусом и насколько часто они встречаются. Например, повышение температуры наблюдается в 90% случаев, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) — в 80%, одышка — в 30% случаев. Также часто (в 20% случаев) встречается ощущение заложенности в грудной клетке, и 40% пациентов чувствуют повышенную утомляемость.

Кроме того, среди первых симптомов могут быть боли в мышцах, они встречаются в 11% случаев, спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (2–3%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение. Они могут появляться и при отсутствии повышенной температуры.

Риск развития туберкулеза

В Минздраве отметили, что у пациентов, перенесших COVID-19, повышается риск развития туберкулеза. Поэтому пациентов рекомендуют обязательно тестировать на латентную туберкулезную инфекцию во время нахождения в стационаре.

— У пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19, в анализах крови отмечается лейкопения и лимфопения, что можно рассматривать как фактор риска перехода латентной туберкулезной инфекции в активную и отнести группу пациентов с COVID-19 к группам риска. После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем, — говорится в документе.

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