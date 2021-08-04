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Сколько людей после прививки заболели пневмонией и что случилось с их легкими? Исследование НГС

Кого больше среди заболевших — женщин или мужчин? И какой вакциной они прививались? Мы проанализировали данные 400 пациентов

400
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В «красной» зоне МИБС пациенты с симптомами ковида, пришедшие на исследование, не контактируют друг с другом и с остальными пациентами

В «красной» зоне МИБС пациенты с симптомами ковида, пришедшие на исследование, не контактируют друг с другом и с остальными пациентами

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НГС совместно со специалистами медицинского центра имени Сергея Березина (МИБС) в Новосибирске изучили результаты КТ органов грудной клетки вакцинированных пациентов «красной» зоны, которые приходили в центр с симптомами заболевания или даже положительным ПЦР-тестом на ковид. Как люди болеют пневмонией после вакцинации — легко или тяжело? Кого больше среди заболевших — мужчин или женщин? На какой день после болезни они приходят на КТ? И какие вакцины ставили заболевшие? Публикуем результаты исследования.

Сколько человек проверили и какие результаты


МИБС вновь открыл «красную» зону для пациентов, желающих сделать КТ органов грудной клетки, 9 июля 2021 года (как она устроена и как работает, смотрите тут). Медицинский журналист Мария Тищенко попросила представителей центра специально для НГС собрать данные о вакцинированных и заболевших пациентах.

Возможно, такая статистика связана с тем, что женщины чаще, чем мужчины, обращаются за помощью к врачам и делают дополнительные исследования

Возможно, такая статистика связана с тем, что женщины чаще, чем мужчины, обращаются за помощью к врачам и делают дополнительные исследования

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За две недели — с даты открытия и по 23 июля — исследование прошли 400 человек. Из них 48 человек были вакцинированы, то есть 12%. Из этой выборки мы убрали двух человек — того, у кого не было указано конкретное название вакцины, и того, кто точно пришел на контрольное исследование после лечения.

Многие привиты «Спутником», потому что именно эта вакцина была в большем количестве направлена в Новосибирскую область по сравнению с остальными российскими препаратами

Многие привиты «Спутником», потому что именно эта вакцина была в большем количестве направлена в Новосибирскую область по сравнению с остальными российскими препаратами

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Среди 46 человек большинство привиты «Спутником V» (76%), остальные — «ЭпиВакКороной» (24%). Причем многие пациенты соблюли все условия: они поставили две дозы вакцины, и после второй из них прошел 21 день, который необходим для полной выработки антител. Но люди всё равно заболели.

Многие пациенты поставили два компонента вакцины, но всё равно заболели. Правда, вероятно, они перенесли заболевание в более легкой форме

Многие пациенты поставили два компонента вакцины, но всё равно заболели. Правда, вероятно, они перенесли заболевание в более легкой форме

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70% пациентов — это женщины, 30% — мужчины. Среди 46 пациентов преобладают люди в возрасте от 41 до 70 лет. Большая часть пациентов к моменту исследования болеет с симптомами ОРВИ или коронавируса от 6 до 20 дней. У семи человек из 46 уже есть подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция».

Большая часть пациентов пришла на КТ, когда болела уже две-три недели

Большая часть пациентов пришла на КТ, когда болела уже две-три недели

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У 20 человек из 46 нет поражения легких, у остальных эти цифры разные: у многих — 11–20%, 5%, но есть и больше — 20% и даже 30% (что обозначают эти цифры и какие изменения есть на снимках, объясняем тут). Ранее директор МИБСа Анна Беспалова рассказывала НГС, что нелеченое КТ2 быстро превращается в КТ3, а при КТ3 они срочно отправляют пациентов на консультацию врача.

У меньшей половины исследуемых нет поражения легких, у большей — есть в разной степени: от КТ1 до КТ3

У меньшей половины исследуемых нет поражения легких, у большей — есть в разной степени: от КТ1 до КТ3

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— Сейчас могу только сказать, что анализ данных не проводился, так как не все данные еще собраны. Но можно отметить, что, во-первых, есть сам факт прохождения КТ-исследования вакцинированными пациентами, в том числе и с положительным ПЦР-тестом. Во-вторых, что преимущественно у данных пациентов КТ-степень — в границах 0–1: это говорит, что по крайней мере патологические изменения в легких в основном имеют легкую степень тяжести, — прокомментировал врач МИБСа Роман Ситников.

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Примеры пациентов


Самое большое поражение легких (60%) среди 46 вакцинированных пациентов было у 64-летней женщины, которая привилась вторым компонентом «Спутника» 21 марта, а значит, максимальный уровень антител у нее выработался к 11 апреля. На момент исследования она болела уже три недели.

55% поражения легких (тоже КТ3) было у 60-летнего мужчины, который привился вторым компонентом «ЭпиВакКороны» в конце мая, а исследование делал в конце июля (то есть у него тоже выработались необходимые антитела). Он указал, что болеет третий день.

Так выглядят пораженные легкие (отображается белым цветом, а черный цвет показывает здоровые легкие)

Так выглядят пораженные легкие (отображается белым цветом, а черный цвет показывает здоровые легкие)

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52% поражения легких было у женщины, которой 81 год. Она привилась вторым компонентом «Спутника» в конце мая, у нее тоже прошел 21 день, необходимый для выработки антител. У женщины был 12-й день от начала заболевания.

30% поражения легких было у пациента, который, судя по всему, заболел или до вакцинации, или между двумя дозами, и у него еще не прошло три недели от второго компонента «Спутника». Речь идет о 35-летней девушке.

Врачи рекомендуют делать КТ, когда есть повышение уровня СРБ (как правило, выше 10) или других показателей воспаления, температура держится неделю. Но в любом случае лучше, чтобы это решал специалист

Врачи рекомендуют делать КТ, когда есть повышение уровня СРБ (как правило, выше 10) или других показателей воспаления, температура держится неделю. Но в любом случае лучше, чтобы это решал специалист

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По 20% поражения легких было у двух пациентов, привитых разными вакцинами. Первый — это 63-летняя женщина после полного курса вакцинации «ЭпиВакКороной» и с выдержанным периодом выработки антител. Второй — 54-летняя женщина, привитая только первой дозой «Спутника» и заболевшая в день вакцинации.

Среди 20 человек, у которых не было обнаружено никаких изменений в легких, также есть те, кто привит и «Спутником», и «ЭпиВакКороной».

НГС и МИБС продолжат собирать эти данные, чтобы можно было сделать более конкретные выводы.

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СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Если вы вакцинированы, сделали КТ органов грудной клетки и обнаружили поражение легких, расскажите свою историю медицинскому обозревателю Марии Тищенкоm.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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