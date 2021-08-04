Сколько людей после прививки заболели пневмонией и что случилось с их легкими? Исследование НГС

52% поражения легких было у женщины, которой 81 год . Она привилась вторым компонентом «Спутника» в конце мая, у нее тоже прошел 21 день , необходимый для выработки антител. У женщины был 12-й день от начала заболевания.



30% поражения легких было у пациента, который, судя по всему, заболел или до вакцинации, или между двумя дозами, и у него еще не прошло три недели от второго компонента «Спутника». Речь идет о 35-летней девушке.