Сколько людей после прививки заболели пневмонией и что случилось с их легкими? Исследование НГС

НГС совместно со специалистами медицинского центра имени Сергея Березина (МИБС) в Новосибирске изучили результаты КТ органов грудной клетки вакцинированных пациентов «красной» зоны, которые приходили в центр с симптомами заболевания или даже положительным ПЦР-тестом на ковид. Как люди болеют пневмонией после вакцинации — легко или тяжело? Кого больше среди заболевших — мужчин или женщин? На какой день после болезни они приходят на КТ? И какие вакцины ставили заболевшие? Публикуем результаты исследования.
Сколько человек проверили и какие результаты
МИБС вновь открыл «красную» зону для пациентов, желающих сделать КТ органов грудной клетки,
За две недели — с даты открытия и по
Среди 46 человек большинство привиты «
70% пациентов — это женщины, 30% — мужчины. Среди 46 пациентов преобладают люди в возрасте от 41 до 70 лет. Большая часть пациентов к моменту исследования болеет с симптомами ОРВИ или коронавируса от 6 до 20 дней. У семи человек из 46 уже есть подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция».
У 20 человек из 46 нет поражения легких, у остальных эти цифры разные: у многих —
— Сейчас могу только сказать, что анализ данных не проводился, так как не все данные еще собраны. Но можно отметить, что, во-первых, есть сам факт прохождения КТ-исследования вакцинированными пациентами, в том числе и с положительным ПЦР-тестом. Во-вторых, что преимущественно у данных пациентов КТ-степень — в границах
Примеры пациентов
Самое большое поражение легких (60%) среди 46 вакцинированных пациентов было у
55% поражения легких (тоже КТ3) было у
52% поражения легких было у женщины, которой
30% поражения легких было у пациента, который, судя по всему, заболел или до вакцинации, или между двумя дозами, и у него еще не прошло три недели от второго компонента «Спутника». Речь идет о
По 20% поражения легких было у двух пациентов, привитых разными вакцинами. Первый — это
Среди 20 человек, у которых не было обнаружено никаких изменений в легких, также есть те, кто привит и «Спутником», и «ЭпиВакКороной».
НГС и МИБС продолжат собирать эти данные, чтобы можно было сделать более конкретные выводы.
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Если вы вакцинированы, сделали КТ органов грудной клетки и обнаружили поражение легких, расскажите свою историю медицинскому обозревателю Марии Тищенко —