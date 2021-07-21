Страшное время: в крематории Новосибирска образовались очереди из гробов и умерших — репортаж

В новосибирском крематории две печи, общая мощность которых — 30 кремаций в день, иногда 40. К осени здесь готовы делать до 60 кремаций ежесуточно. Этим занимаются четыре сотрудника — оператор печи и ответственные за урны. Они работают практически беспрерывно часов 20, после чего их сменяет следующая бригада.



Сейчас очередь на кремацию в среднем растягивается на три-четыре дня, а иногда и на семь-десять. Это, по словам директора крематория Бориса Якушина, происходит из-за комплекса причин: во-первых, количество умерших гораздо больше, чем обычно бывает в июле; во-вторых, кто-то из сотрудников в отпуске, а кто-то заболел. Третья причина заключается в том, что этот крематорий принимает умерших не только из Новосибирска, но и из Томска, Иркутска, Казахстана, Красноярска. Правда, теперь тут приняли решение отказывать красноярцам, чтобы снизить нагрузку.



— Для нас это нонсенс. Крематорий работает уже 18 лет — такого в июле не было никогда. Мы технически готовимся к ноябрю, а сейчас мы не ожидали такого, — признается Борис Якушин.