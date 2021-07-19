«У людей истерия начинается со второго дня»: в Новосибирске очереди на кремацию увеличились до 10 дней

В Новосибирске очереди на кремацию увеличились до 10 дней
В Новосибирске очереди на кремацию увеличились до
Директор Новосибирского крематория Борис Якушин ответил журналисту НГС, что в среднем очередь на кремацию составляет
Ритуальный агент одной из похоронных компания Татьяна (имя изменено. — Прим. ред.) говорит, что печи в крематории не справляются и ожидание сейчас — до
— У людей истерия начинается с
У сибирячки Елены (попросившей не указывать фамилию. — Прим. ред.) в больнице умер отец от коронавирусной инфекции
— 10 дней с момента заявки, и 7 дней после прощания ждем кремацию. До сих пор не кремировали. Все ссылаются на коронавирус. Работник крематория говорит, что им привозят 60 гробов в день. О каких
Сейчас умерших от коронавируса или с таким диагнозом обычно кремируют или же захоранивают в землю в закрытых гробах (иногда с окошком). Ранее мы писали о том, что крематорий Санкт-Петербурга не успевает сжигать умерших — его мощность не рассчитана на такие объемы.