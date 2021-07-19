«У людей истерия начинается со второго дня»: в Новосибирске очереди на кремацию увеличились до 10 дней

В Новосибирске очереди на кремацию увеличились до 7–10 дней — об этом сообщают и родственники умерших, и ритуальные агенты.

Директор Новосибирского крематория Борис Якушин ответил журналисту НГС, что в среднем очередь на кремацию составляет 2–4 дня, так же, как было на прошлой неделе, но бывают случаи, когда ожидание достигает и 10 дней .