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«У людей истерия начинается со второго дня»: в Новосибирске очереди на кремацию увеличились до 10 дней

Кто-то сейчас ждет 2–4 дня, а кто-то — 7–10 дней

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Ритуальные агенты ранее рассказывали НГС, что очередь на несколько дней есть и на <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/07/14/70016408/" class="_" target="_blank">ритуальные машины</a>

Ритуальные агенты ранее рассказывали НГС, что очередь на несколько дней есть и на ритуальные машины

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В Новосибирске очереди на кремацию увеличились до 10 дней

В Новосибирске очереди на кремацию увеличились до 7–10 дней — об этом сообщают и родственники умерших, и ритуальные агенты.

Директор Новосибирского крематория Борис Якушин ответил журналисту НГС, что в среднем очередь на кремацию составляет 2–4 дня, так же, как было на прошлой неделе, но бывают случаи, когда ожидание достигает и 10 дней.

Ритуальный агент одной из похоронных компания Татьяна (имя изменено. — Прим. ред.) говорит, что печи в крематории не справляются и ожидание сейчас — до 7 дней.

— У людей истерия начинается с 2-го дня, потому что им нужно захоронить. Всем нужны быстрее, а как быстрее? Показывали, что в Питере 14 печей не справляются. Сотрудников крематория тоже можно понять: они же не сидят без дела, чай пьют, не справляются с таким объемом работы. Действительно, у нас были очереди 3–5 дней, а сейчас до 7.

У сибирячки Елены (попросившей не указывать фамилию. — Прим. ред.) в больнице умер отец от коронавирусной инфекции 8 июля. На следующий день, 9 июля, она оформила заказ на кремацию, 12 июля в крематории состоялось прощание с ним, а сама кремация до сих пор не состоялась.

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— 10 дней с момента заявки, и 7 дней после прощания ждем кремацию. До сих пор не кремировали. Все ссылаются на коронавирус. Работник крематория говорит, что им привозят 60 гробов в день. О каких 2–3 днях тогда идет речь? На церемонии прощания церемониймейстер провел прощание за полчаса, а оплачивается один час. Затем вывел нас из зала, сославшись на коронавирус. На террасе благодарения он попросил нас возложить цветы, которые мы принесли. Там всё было завалено полусгнившими, засохшими букетами, хотя мусорный контейнер находится напротив. При оформлении заказа сотрудница ритуального агентства не могла сказать о дате кремации, якобы она не знает. А вот когда совершена оплата, узнаёшь, что это произойдет через 5–6 дней. Очень неприятно оказаться в такой ситуации, — переживает Елена. Она рассказала журналисту НГС, что если бы знала о такой очереди, то выбрала бы не кремацию, а захоронение.

Сейчас умерших от коронавируса или с таким диагнозом обычно кремируют или же захоранивают в землю в закрытых гробах (иногда с окошком). Ранее мы писали о том, что крематорий Санкт-Петербурга не успевает сжигать умерших — его мощность не рассчитана на такие объемы.

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