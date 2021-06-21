«Снова начали выявлять изменения в легких»: в Новосибирске повысился спрос на КТ органов грудной клетки

В новосибирских клиниках снова начали отмечать повышенный спрос на КТ органов грудной клетки — это исследование проводят, чтобы выявить изменения в легких, характерные для коронавирусной инфекции.



О том, что на КТ стало сложнее записаться, журналисту НГС сообщила читательница Наталья. По ее словам, в «Евромед клинике» очередь была расписана на три дня вперед, нельзя было записаться на выходные. Сотрудник «Евромед клиники» сказал журналисту НГС, что спрос на это исследование стабильный.

В «Авиценне» журналисту НГС подтвердили, что спрос на КТ органов грудной клетки начал повышаться с начала июня: