«Снова начали выявлять изменения в легких»: в Новосибирске повысился спрос на КТ органов грудной клетки

В новосибирских клиниках снова начали отмечать повышенный спрос на КТ органов грудной клетки — это исследование проводят, чтобы выявить изменения в легких, характерные для коронавирусной инфекции.
О том, что на КТ стало сложнее записаться, журналисту НГС сообщила читательница Наталья. По ее словам, в «Евромед клинике» очередь была расписана на три дня вперед, нельзя было записаться на выходные. Сотрудник «Евромед клиники» сказал журналисту НГС, что спрос на это исследование стабильный.
В «Авиценне» журналисту НГС подтвердили, что спрос на КТ органов грудной клетки начал повышаться с начала июня:
— Так, по сравнению с первой половиной мая количество данных исследований стало больше почти в два раза, но еще далеко от тех цифр, которые были в октябре-ноябре прошлого года. Тем не менее мы вновь начали выявлять изменения в легких, характерные для коронавирусной инфекции.
По информации источника НГС, в Aperto тоже началось повышение спроса, но пока незначительное. Он добавил, что сейчас в частных центрах, по его мнению, спрос будет ниже, чем ранее, потому что государственные учреждения стали брать на себя больше пациентов. К тому же увеличилось количество частных центров, которые поставили у себя томограф.
— Многие инфекционисты и терапевты говорят, что эта волна характеризуется не поражением легких, а бурным развитием: высокая температура, боль в горле, пропадает голос, а обоняние пропадает значительно реже, поэтому такого большого ажиотажа на КТ, как раньше, может и не быть.
Директор Медицинского центра имени Сергея Березина (МИБС) в Новосибирске Анна Беспалова рассказала журналисту НГС, что «красную» зону под КТ в своем учреждении они разобрали не до конца, поэтому им нужны сутки, чтобы ее развернуть. Она смотрит на ситуацию с распространением инфекции в Санкт-Петербурге и считает, что в Новосибирске скоро будет такое же ухудшение. По ее словам, возможно, они будут работать в этот раз иначе: не принимать всех пациентов, а брать пациентов по маршрутизации — по скорой.
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