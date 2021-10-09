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Снова антирекорд: в Новосибирской области от коронавируса умерли 15 человек

Самому молодому был 51 год

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В больницах региона находятся 2200 человек с подозрением на ковид и подтвержденным диагнозом

В больницах региона находятся 2200 человек с подозрением на ковид и подтвержденным диагнозом

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В Новосибирской области скончались 15 заболевших ковидом

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 177 человек, скончались 15 пациентов.

— На утро 9 октября в регионе зарегистрировано 65 119 случаев коронавируса, 177 — за сутки, в том числе у 5674 ребенка. 51 431 пациент полностью выздоровел, 136 — за сутки. Скончались еще 15 пациентов: мужчины в возрасте 51 года, 60 лет, 63 лет, 68 лет, 68 лет, 69 лет, 71 года и женщины в возрасте 60 лет, 60 лет, 61 года, 62 лет, 63 лет, 71 года, 87 лет, 90 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 3100 человек.

В больницах находятся 2200 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 267 пациентов, из них 41 — на искусственной вентиляции легких.

СЮЖЕТ

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Антирекорд по числу умерших от коронавируса зафиксировали второй раз за эту неделю. В прошлый раз региональный оперштаб сообщил о таком количестве умерших 6 октября. На следующий день стало известно, что в Новосибирской области от ковида скончалась 2-месячная девочка.

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