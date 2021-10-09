Снова антирекорд: в Новосибирской области от коронавируса умерли 15 человек

В Новосибирской области скончались 15 заболевших ковидом
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 177 человек, скончались 15 пациентов.
— На утро 9 октября в регионе зарегистрировано
Всего в регионе от ковида скончались 3100 человек.
В больницах находятся 2200 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 267 пациентов, из них 41 — на искусственной вентиляции легких.
Антирекорд по числу умерших от коронавируса зафиксировали второй раз за эту неделю. В прошлый раз региональный оперштаб сообщил о таком количестве умерших 6 октября. На следующий день стало известно, что в Новосибирской области от ковида скончалась 2-месячная девочка.