Снова антирекорд: в Новосибирской области от коронавируса умерли 15 человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 177 человек, скончались 15 пациентов.



— На утро 9 октября в регионе зарегистрировано 65 119 случаев коронавируса, 177 — за сутки, в том числе у 5674 ребенка. 51 431 пациент полностью выздоровел, 136 — за сутки. Скончались еще 15 пациентов: мужчины в возрасте 51 года, 60 лет, 63 лет, 68 лет, 68 лет, 69 лет, 71 года и женщины в возрасте 60 лет, 60 лет, 61 года, 62 лет, 63 лет, 71 года, 87 лет, 90 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.