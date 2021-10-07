7 октября четверг
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 72.57
eur 83.93
Тема дняДело о пропавшей семье Фреюк. Где они сейчас?
Все новости
Все новости

В Новосибирской области от коронавируса скончалась новорожденная девочка

Она попала в статистику оперштаба

2 310
21Обсудить

Поделиться

Всего в регионе от коронавируса умерли 3073 человека

Всего в регионе от коронавируса умерли 3073 человека

Поделиться

В Новосибирской области от ковида умерла новорожденная девочка, сообщили в оперативном штабе региона по коронавирусу.

— Скончались 14 пациентов: мужчины в возрасте 49, 54, 60, 69, 73, 75, 83 лет, девочка в возрасте 0 месяцев и женщины в возрасте 65, 69, 71, 74, 79, 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3073 человека, — говорится в сообщении оперштаба от 7 октября.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2193 пациента, в том числе 37 детей.

На утро 7 октября в регионе зарегистрировано за сутки 190 новых случаев коронавируса. Последний раз такие цифры были 17 августа в разгар третьей волны.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Сегодня в России новый максимум заболевших коронавирусом за сутки27 550 новых случаев, такого не было с начала года. Вчера в Новосибирской области установился новый антирекорд по количеству умерших от коронавируса — 15 человек за сутки. Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области двухмесячная девочка попала в статистику пациентов, умерших от ковида.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...