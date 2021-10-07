В Новосибирской области от коронавируса скончалась новорожденная девочка

В Новосибирской области от ковида умерла новорожденная девочка, сообщили в оперативном штабе региона по коронавирусу.
— Скончались 14 пациентов: мужчины в возрасте 49, 54, 60, 69, 73, 75, 83 лет, девочка в возрасте 0 месяцев и женщины в возрасте 65, 69, 71, 74, 79, 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3073 человека, — говорится в сообщении оперштаба от 7 октября.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2193 пациента, в том числе 37 детей.
На утро 7 октября в регионе зарегистрировано за сутки 190 новых случаев коронавируса. Последний раз такие цифры были 17 августа в разгар третьей волны.
Сегодня в России новый максимум заболевших коронавирусом за сутки —