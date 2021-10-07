В России выявили максимум заболевших коронавирусом с начала года

В России новый максимум заболевших коронавирусом за сутки —
Ежедневное число выявляемых случаев коронавирусной инфекции за месяц выросло более чем на семь тысяч. Врачи говорят, что даже если мы остановимся на сегодняшнем уровне заболеваемости, то всё равно в течение двух недель будет расти смертность.
Близкие показатели заболеваемости держались в конце декабря прошлого года, когда каждый день выявляли от 26 до 29 тысяч новых инфицированных. Во время новогодних каникул заболеваемость пошла на спад — к концу праздников в сутки сообщали о 23 тысячах случаев. Больше до декабрьских показателей она не поднималась до последнего времени.
Одной из основных причин растущей заболеваемости и смертности медики считают недостаточно активную вакцинацию, однако они уверены, что одна она нас уже не спасет. Подробнее о том, почему Россия выходит в мировые лидеры по смертности от ковида и что сделать, чтобы это изменить, эксперты объясняют в этом материале.