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В России выявили максимум заболевших коронавирусом с начала года

Число летальных случаев за сутки тоже держится на рекордных показателях

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Суточный прирост заболевших превысил отметку в 27 тысяч человек

Суточный прирост заболевших превысил отметку в 27 тысяч человек

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В России новый максимум заболевших коронавирусом за сутки — 27 550 новых случаев, такого не было с начала года. Всего заболели 7 690 110 человек, выздоровели 6 799 230 человек (+20 330 случаев за сутки). Суточный прирост смертей тоже держится на рекордных показателях — 924 летальных случая за сутки, всего же с начала пандемии в России, по официальным данным, умерли 213 549 человек.

Ежедневное число выявляемых случаев коронавирусной инфекции за месяц выросло более чем на семь тысяч. Врачи говорят, что даже если мы остановимся на сегодняшнем уровне заболеваемости, то всё равно в течение двух недель будет расти смертность.

Близкие показатели заболеваемости держались в конце декабря прошлого года, когда каждый день выявляли от 26 до 29 тысяч новых инфицированных. Во время новогодних каникул заболеваемость пошла на спад — к концу праздников в сутки сообщали о 23 тысячах случаев. Больше до декабрьских показателей она не поднималась до последнего времени.

СЮЖЕТ

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Одной из основных причин растущей заболеваемости и смертности медики считают недостаточно активную вакцинацию, однако они уверены, что одна она нас уже не спасет. Подробнее о том, почему Россия выходит в мировые лидеры по смертности от ковида и что сделать, чтобы это изменить, эксперты объясняют в этом материале.

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