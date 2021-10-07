В России выявили максимум заболевших коронавирусом с начала года

В России новый максимум заболевших коронавирусом за сутки — 27 550 новых случаев, такого не было с начала года. Всего заболели 7 690 110 человек, выздоровели 6 799 230 человек ( +20 330 случаев за сутки). Суточный прирост смертей тоже держится на рекордных показателях — 924 летальных случая за сутки, всего же с начала пандемии в России, по официальным данным, умерли 213 549 человек.



Ежедневное число выявляемых случаев коронавирусной инфекции за месяц выросло более чем на семь тысяч. Врачи говорят, что даже если мы остановимся на сегодняшнем уровне заболеваемости, то всё равно в течение двух недель будет расти смертность.

