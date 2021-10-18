Кто ближе к 60%: сравниваем коллективный иммунитет в Сибири — инфографика

Новосибирская область достигла 34% коллективного иммунитета к коронавирусу из необходимых 60%. Такие данные появились на сайте Стопкоронавирус.рф по всем регионам страны.

Мы сделали инфографику и сравнили информацию о других регионах Сибири, в том числе граничащих с Новосибирской областью. Среди семи выбранных субъектов лидируют Республика Алтай — 46%, Омская область — 44% и Красноярский край — 42%. Им осталось от 14 до 18% до достижения коллективного иммунитета, а, например, Новосибирской области необходимо набрать еще 26%.

