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Кто ближе к 60%: сравниваем коллективный иммунитет в Сибири — инфографика

Высокие показатели достигнуты в Республике Алтай и Красноярском крае

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В Новосибирской области, судя по официальной статистике, в последнее время стали расти заболеваемость и смертность от ковида

В Новосибирской области, судя по официальной статистике, в последнее время стали расти заболеваемость и смертность от ковида

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Коллективный иммунитет к ковиду в Новосибирской области достиг 34%

Новосибирская область достигла 34% коллективного иммунитета к коронавирусу из необходимых 60%. Такие данные появились на сайте Стопкоронавирус.рф по всем регионам страны.

Мы сделали инфографику и сравнили информацию о других регионах Сибири, в том числе граничащих с Новосибирской областью. Среди семи выбранных субъектов лидируют Республика Алтай — 46%, Омская область — 44% и Красноярский край — 42%. Им осталось от 14 до 18% до достижения коллективного иммунитета, а, например, Новосибирской области необходимо набрать еще 26%.

Данные указаны за период с 14 по 18 октября.

По состоянию на 15 октября в Новосибирской области первым компонентом привиты <nobr class="_">837 142</nobr> человека

По состоянию на 15 октября в Новосибирской области первым компонентом привиты 837 142 человека

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СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

На прошлой неделе в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию и QR-коды, которые начнут действовать с 8 ноября. К 21 ноября власти хотят вакцинировать первым компонентом более 270 тысяч человек, которые попадают под постановление.

Всего в регионе за всё время пандемии заболели более 67 тысяч человек

Всего в регионе за всё время пандемии заболели более 67 тысяч человек

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Сегодня в Новосибирской области установился новый антирекорд по количеству умерших от коронавируса — 16 человек за сутки.

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