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СрочноДату внедрения QR-кодов перенесли
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Губернатор Новосибирской области перенес дату введения QR-кодов

Срок сдвинулся на две недели из-за обращений потенциальных участников массовых мероприятий

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Сегодня, 14 октября, вышло постановление о необходимости <nobr class="_">QR-кодов</nobr>

Сегодня, 14 октября, вышло постановление о необходимости QR-кодов

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В Новосибирской области перенесли дату введения QR-кодов на 8 ноября

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников перенес введение QR-кодов в регионе на две недели.

— Срок вступления в действие документа изменен с планировавшегося ранее 25 октября на более поздний, 8 ноября, в связи с обращениями потенциальных участников мероприятий — для того, чтобы они успели пройти вакцинацию, — объясняет причину пресс-служба губернатора и правительства региона.

Андрей Травников сегодня подписал соответствующее постановление.

В регионе ввели не только коды, но и обязательную вакцинацию определенных категорий людей

В регионе ввели не только коды, но и обязательную вакцинацию определенных категорий людей

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Коды не нужны людям младше <nobr class="_">18 лет</nobr>

Коды не нужны людям младше 18 лет

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— В соответствии с документом, проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих услуг театрами, кинотеатрами, проведение концертов, фестивалей, официальных, торжественных мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, а также чемпионатов, первенств, Кубков и т. д. с количеством зрителей от 500 человек; а также посещение организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, в том числе фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров с числом посетителей от 500 человек допускается при наличии у граждан либо действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием Единого портала госуслуг, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, либо отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение трех календарных дней с момента исследования, либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

QR-код можно предъявлять в электронном или распечатанном виде, чтобы его можно было считать камерой смартфона.

СЮЖЕТ

Все про QR-коды

— Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки). Действие ранее установленных санитарно-эпидемиологических ограничений, препятствующих распространению новой коронавирусной инфекции, в отношении данных видов услуг и работ сохраняется, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали подробности о QR-кодах, которые будут требоваться с новосибирцев, — подробности можете почитать здесь.

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QR-кодАндрей Травниковпостановлениеправительство НСО
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