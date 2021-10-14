Губернатор Новосибирской области перенес дату введения QR-кодов

— В соответствии с документом, проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих услуг театрами, кинотеатрами, проведение концертов, фестивалей, официальных, торжественных мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, а также чемпионатов, первенств, Кубков и т. д. с количеством зрителей от 500 человек; а также посещение организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, в том числе фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров с числом посетителей от 500 человек допускается при наличии у граждан либо действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием Единого портала госуслуг, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, либо отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение трех календарных дней с момента исследования, либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19 , а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

