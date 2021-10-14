Губернатор Новосибирской области перенес дату введения QR-кодов

В Новосибирской области перенесли дату введения QR-кодов на 8 ноября
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников перенес введение QR-кодов в регионе на две недели.
— Срок вступления в действие документа изменен с планировавшегося ранее
Андрей Травников сегодня подписал соответствующее постановление.
— В соответствии с документом, проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих услуг театрами, кинотеатрами, проведение концертов, фестивалей, официальных, торжественных мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, а также чемпионатов, первенств, Кубков
QR-код можно предъявлять в электронном или распечатанном виде, чтобы его можно было считать камерой смартфона.
СЮЖЕТ
— Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки). Действие ранее установленных санитарно-эпидемиологических ограничений, препятствующих распространению новой коронавирусной инфекции, в отношении данных видов услуг и работ сохраняется, — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее мы рассказывали подробности о QR-кодах, которые будут требоваться с новосибирцев, — подробности можете почитать здесь.