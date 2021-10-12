Где взять код? Что делать людям с медотводом? Рассказываем, что известно о QR-кодах в Новосибирске

В Новосибирской области с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения крупных мероприятий и некоторых общественных мест. Рассказываем в шести карточках, как она будет работать.



Роспотребнадзор Новосибирской области опубликовал список сфер, работники которых должны сделать прививку. Тех, кто не поставит первый компонент до конца ноября, будут отстранять от работы или переводить на удаленку. С документом ознакомиться можно здесь.