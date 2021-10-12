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Тема дняС какого числа вводят QR-коды в Новосибирске
Где взять код? Что делать людям с медотводом? Рассказываем, что известно о QR-кодах в Новосибирске

Где взять код? Что делать людям с медотводом? Рассказываем, что известно о QR-кодах в Новосибирске

QR-коды начнут требовать с 25 октября

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Правила доступа в общественные места изменятся через две недели

Правила доступа в общественные места изменятся через две недели

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Правительство рассказало о правилах работы системы QR-кодов в Новосибирской области

В Новосибирской области с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения крупных мероприятий и некоторых общественных мест. Рассказываем в шести карточках, как она будет работать.

Роспотребнадзор Новосибирской области опубликовал список сфер, работники которых должны сделать прививку. Тех, кто не поставит первый компонент до конца ноября, будут отстранять от работы или переводить на удаленку. С документом ознакомиться можно здесь.

1

Где начнут действовать QR-коды?

QR-коды будут проверять при входе на культурные и спортивные мероприятия, в которых участвует более 500 человек. Среди них — концерты, фестивали, торжества, чемпионаты, первенства и кубки. Также коды необходимо предъявлять посетителям аквапарков, фитнес-центров, аттракционов и детских развлекательных центров.

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2

Кто может получить QR-код?

Сертификат о перенесенном заболевании могут получить те, кто переболел ковидом в последние полгода или поставил второй компонент вакцины.

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3

Где получить QR-код?

На едином портале государственных услуг.

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4

Чем можно заменить QR-код?

Если у гражданина нет QR-кода, он может предъявить бумажный сертификат о прививке, отрицательный ПЦР-тест, действительный три дня, или справку о том, что перенес ковид (при этом с даты выздоровления должно пройти не больше шести месяцев).

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5

В каком виде предъявлять QR-код?

QR-код можно предъявить на электронном устройстве или на бумаге таким образом, чтобы его можно было отсканировать камерой телефона, планшета или другого подобного устройства.

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6

На кого не распространяются новые ограничения?

QR-код не нужен лицам младше 18 лет и тем, у кого есть медотвод от вакцинации (при наличии медицинской справки).

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