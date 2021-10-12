Где взять код? Что делать людям с медотводом? Рассказываем, что известно о QR-кодах в Новосибирске

1
Где начнут действовать QR-коды?
QR-коды будут проверять при входе на культурные и спортивные мероприятия, в которых участвует более 500 человек. Среди них — концерты, фестивали, торжества, чемпионаты, первенства и кубки. Также коды необходимо предъявлять посетителям аквапарков, фитнес-центров, аттракционов и детских развлекательных центров.
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2
Кто может получить QR-код?
Сертификат о перенесенном заболевании могут получить те, кто переболел ковидом в последние полгода или поставил второй компонент вакцины.
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3
Где получить QR-код?
На едином портале государственных услуг.
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4
Чем можно заменить QR-код?
Если у гражданина нет QR-кода, он может предъявить бумажный сертификат о прививке, отрицательный ПЦР-тест, действительный три дня, или справку о том, что перенес ковид (при этом с даты выздоровления должно пройти не больше шести месяцев).
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5
В каком виде предъявлять QR-код?
QR-код можно предъявить на электронном устройстве или на бумаге таким образом, чтобы его можно было отсканировать камерой телефона, планшета или другого подобного устройства.
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6
На кого не распространяются новые ограничения?
QR-код не нужен лицам младше
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