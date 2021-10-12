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Роспотребнадзор НСО опубликовал список тех, кто должен привиться от ковида — изучаем документ

В ноябре и декабре непривитых работников будут отстранять от работы

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Новые правила для сотрудников начинают действовать сегодня

Новые правила для сотрудников начинают действовать сегодня

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В ноябре 2021 года в НСО начнут отстранять от работы непривитых

Роспотребнадзор Новосибирской области опубликовал список категорий граждан, которые должны будут пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. К ним, в частности, относятся сотрудники торговли, сферы красоты, общепита, транспорта, ЖКХ и других. Показываем документ.

— Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в области расценивается как неблагополучная, — говорится в постановлении.

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Тех, кто не сделает прививку, с 21 декабря должны будут отстранить от работы или перевести на удаленку

Тех, кто не сделает прививку, с 21 декабря должны будут отстранить от работы или перевести на удаленку

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Ранее в правительстве НСО сообщили, что в регионе помимо обязательной вакцинации введут и систему QR-кодов для посещения крупных мероприятий. Рассказываем, где их нужно будет предъявлять.

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