Роспотребнадзор НСО опубликовал список тех, кто должен привиться от ковида — изучаем документ

В ноябре 2021 года в НСО начнут отстранять от работы непривитых
Роспотребнадзор Новосибирской области опубликовал список категорий граждан, которые должны будут пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. К ним, в частности, относятся сотрудники торговли, сферы красоты, общепита, транспорта, ЖКХ и других. Показываем документ.
— Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в области расценивается как неблагополучная, — говорится в постановлении.
Ранее в правительстве НСО сообщили, что в регионе помимо обязательной вакцинации введут и систему QR-кодов для посещения крупных мероприятий. Рассказываем, где их нужно будет предъявлять.
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