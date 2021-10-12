Как вы относитесь к введению QR-кодов и обязательной вакцинации? Пройдите наш опрос

НГС задал новосибирцам вопросы о QR-кодах и обязательной вакцинации
Сегодня, 12 октября, власти Новосибирской области приняли решение о новых ограничительных мерах в регионе, связанных с коронавирусом. Они вводят обязательную вакцинацию, а также с
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В начале октября несколько российских регионов приняли решение о введении системы QR-кодов, которые дают доступ на некоторые мероприятия или в общественные заведения. Их начали использовать в Пермском крае, Удмуртии и Челябинской области. В Новосибирской области этот вопрос вынесли на рассмотрение оперштаба. Также, по словам министра здравоохранения НСО, в регионе прорабатывали возможность обязательной вакцинации некоторых групп населения.