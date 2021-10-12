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Тема дняС какого числа вводят QR-коды в Новосибирске
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Как вы относитесь к введению QR-кодов и обязательной вакцинации? Пройдите наш опрос

Считаем, скольких новосибирцев не волнуют ограничения

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НГС задал новосибирцам вопросы о QR-кодах и обязательной вакцинации

Сегодня, 12 октября, власти Новосибирской области приняли решение о новых ограничительных мерах в регионе, связанных с коронавирусом. Они вводят обязательную вакцинацию, а также с 25 октября — QR-коды.

Мы решили провести опрос среди читателей. Он не займет у вас много времени, а в комментариях вы всегда можете высказать свое мнение по ситуации.

В начале октября несколько российских регионов приняли решение о введении системы QR-кодов, которые дают доступ на некоторые мероприятия или в общественные заведения. Их начали использовать в Пермском крае, Удмуртии и Челябинской области. В Новосибирской области этот вопрос вынесли на рассмотрение оперштаба. Также, по словам министра здравоохранения НСО, в регионе прорабатывали возможность обязательной вакцинации некоторых групп населения.

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QR-кодкоронавирускоронавирус в Новосибирске
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