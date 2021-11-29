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Названы даты начала и окончания зимних каникул в школах Новосибирской области

Министр образования НСО рассказал о планах школ

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Школьники смогут отдохнуть как минимум <nobr class="_">10 дней</nobr>

Школьники смогут отдохнуть как минимум 10 дней

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В Новосибирской области объявили о датах начала и конца зимних каникул. Школьники в этом году смогут отдохнуть как минимум 10 дней.

— Минпросвещения РФ и мы можем только рекомендовать школам даты, а они принимают решение, исходя из своих учебных планов, — объяснил корреспонденту НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Он уточнил, что это могут быть даты — 28, 29 и 30 декабря.

Как рассказал Сергей Федорчук, зимние каникулы закончатся 9 января, а на учебу дети должны выйти 10 января. Естественно, если эпидемиологическая обстановка не ухудшится.

В конце октября в Новосибирской области вакцинировалось от коронавируса более половины сотрудников сферы образования — сформировался коллективный иммунитет.

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