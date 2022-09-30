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«В этом году будет введен»: дату открытия парка у нового ЛДС перенесли

По словам мэра Новосибирска, сроки затянулись из-за санкций

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Стоимость парка — 456 миллионов рублей

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Срок открытия парка возле нового ЛДС перенесли. Ранее сообщалось, что его откроют 30 сентября. О переносе сегодня во время эфире с журналистами, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Сроки всех ремонтных работ, как я сказал — конец октября. Подрядчик давал обещание досрочно закончить работы, но не получилось. Объясняют это разными причинами, в том числе санкционными действиями. Не будем разбираться. В этом году, безусловно, парк будет введен, уже зимой мы сможем воспользоваться этой зоной отдыха, — сказал Анатолий Локоть.

В августе строительство парка у новой ледовой арены, который называют «сибирскими Лужниками», завершили на 63%. Мы побывали там и посмотрели, как он выглядит.

ЛДСМэрия
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