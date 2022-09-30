«В этом году будет введен»: дату открытия парка у нового ЛДС перенесли
По словам мэра Новосибирска, сроки затянулись из-за санкций
Срок открытия парка возле нового ЛДС перенесли. Ранее сообщалось, что его откроют 30 сентября. О переносе сегодня во время эфире с журналистами, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Сроки всех ремонтных работ, как я сказал — конец октября. Подрядчик давал обещание досрочно закончить работы, но не получилось. Объясняют это разными причинами, в том числе санкционными действиями. Не будем разбираться. В этом году, безусловно, парк будет введен, уже зимой мы сможем воспользоваться этой зоной отдыха, — сказал Анатолий Локоть.
В августе строительство парка у новой ледовой арены, который называют «сибирскими Лужниками», завершили на 63%. Мы побывали там и посмотрели, как он выглядит.