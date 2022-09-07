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Названа дата открытия парка «Арена» возле нового ЛДС

Подрядчик уже завершает высадку многолетних растений

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Благоустройство парка будет продолжаться и после открытия

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В Новосибирске на левом берегу Оби 30 сентября откроют многофункциональный парк «Арена».

— Сегодня мы видим, как парк преображается, появляются новые объекты — смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид, зона для катания на роликах и самокатах, — передают слова мэра Новосибирска Анатолия Локтя в пресс-центре администрации.

Как отметил глава города, сейчас в парке продолжают устанавливать световые опоры, лавочки и урны. Уже подготовлены волейбольная и смотровая площадки, завезено детское игровое и спортивное оборудование. Подрядчик уже завершает высадку многолетних растений. Зимой здесь появится праздничная световая инсталляция, парк станет одним из главных мест празднования Нового года.

— Парк станет одним из мест проведения новогодних праздничных мероприятий. Это очень символично: в год, когда Новосибирск стал Новогодней столицей России, встретить его здесь, в новом парке рядом с ледовым дворцом, — подчеркнул Локоть.

По словам Анатолия Локтя, благоустройство парка будет продолжаться и после открытия.

Строительство парка у новой ледовой арены, который называют «сибирскими Лужниками», завершили на 63%. В начале августа мы побывали там и посмотрели, как он выглядит.

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