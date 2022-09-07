Названа дата открытия парка «Арена» возле нового ЛДС

В Новосибирске на левом берегу Оби 30 сентября откроют многофункциональный парк «Арена».



— Сегодня мы видим, как парк преображается, появляются новые объекты — смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид, зона для катания на роликах и самокатах, — передают слова мэра Новосибирска Анатолия Локтя в пресс-центре администрации.



Как отметил глава города, сейчас в парке продолжают устанавливать световые опоры, лавочки и урны. Уже подготовлены волейбольная и смотровая площадки, завезено детское игровое и спортивное оборудование. Подрядчик уже завершает высадку многолетних растений. Зимой здесь появится праздничная световая инсталляция, парк станет одним из главных мест празднования Нового года.

