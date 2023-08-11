«Разобрали за 10 минут»: новосибирцы остались без билетов на открытие «Сибирь-Арены» — что говорят в Минспорте

Ранее NGS.RU писал, что продажа билетов на первый матч в новый ЛДС началась в 13 часов 10 августа. Буквально сразу официальный сайт перестал работать. В пресс-службе «Сибирь-Арены» сообщили корреспондентам NGS.RU, что в этот день на сайт одновременно поступило больше 100 тысяч запросов. Возобновили продажу билетов лишь ночью. Первый официальный матч на «Сибирь-Арене» пройдет в воскресенье, 13 августа, между командами сборных России и Белоруссии.

Напоминаем, недавно хоккеисты команды «Сибирь» официально переехали в новый ЛДС.

