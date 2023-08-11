«Разобрали за 10 минут»: новосибирцы остались без билетов на открытие «Сибирь-Арены» — что говорят в Минспорте

Новосибирцы не могут получить бесплатные билеты на открытие «Сибирь-Арены», несмотря на то что сайт учреждения работает. Накануне он рухнул, а затем его починили. Об ажиотаже рассказали читатели NGS.RU.
— Сайт у них упал и не работал целый день. Вечером вроде начал работать. Но были билеты только в секторы за воротами. И на этапе выбора мест всё опять перестало работать, — утверждает читатель NGS.RU Дмитрий.
Другие новосибирцы также обращаются в редакцию. Они утверждают, что не могут найти на сайте предстоящее мероприятие.
— Как купить-то, если сайт говорит, что нет активных мероприятий? Или в этом и есть фишка — растрезвонить о бесплатных билетах и не дать возможности их приобрести? — возмущаются новосибирцы.
Корреспондент NGS.RU зарегистрировалась на сайте и тоже попробовала купить билет — доступных мероприятий не высветилось.
В пресс-службе «Сибирь-Арены» попросили обратиться за комментариями в Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области. Министр Сергей Ахапов прокомментировал произошедшие события в телеграм-канале ведомства.
— Небывалый ажиотаж вызвало открытие новой «Сибирь-Арены». В первые минуты работы сайта возникли технические проблемы. Специалисты с ними справились, и уже поздно вечером все бесплатные билеты за 10–15 минут были разобраны. Мы понимаем, что многие хотят попасть на открытие первого матча, и эти технические нюансы, безусловно, учтем в дальнейшем, — сказал Ахапов.
Министр добавил, что граждане, которым билеты не достались, смогут попытать счастье и попробовать достать их на розыгрышах, которые проведут в соцсетях «Сибирь-Арены» и на сайтах информационных партнеров мероприятия. Получить билеты будет возможно в субботу во время розыгрышей в честь Дня физкультурника, напомнил Сергей Ахапов.
Ранее NGS.RU писал, что продажа билетов на первый матч в новый ЛДС началась в 13 часов 10 августа. Буквально сразу официальный сайт перестал работать. В пресс-службе «Сибирь-Арены» сообщили корреспондентам NGS.RU, что в этот день на сайт одновременно поступило больше
Напоминаем, недавно хоккеисты команды «Сибирь» официально переехали в новый ЛДС.