В Новосибирске начали продавать билеты на открытие нового ЛДС — как их получить

В Новосибирске начали продавать билеты на открытие нового ЛДС. Первый официальный матч на «Сибирь-Арене» состоится 13 августа между командами сборных России и Белоруссии.
Бесплатные билеты на матч можно купить начиная с сегодняшнего дня, 10 августа, на официальном сайте Sibir-arena.ru. Чтобы приобрести билет, пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте. Для этого необходимо ввести адрес электронной почты, имя, фамилию и номер телефона. Затем нужно выбрать сектор и места, а после нажать кнопку «Купить».
При этом часть билетов разыграют в социальных сетях ГАУ НСО «Сибирь-Арена» и на спортивных локациях во время празднования Дня физкультурника, который пройдет 12 августа в парке «Арена» рядом с ЛДС.
После начала продаж в 13:00 официальный сайт перестал работать. Как сообщили НГС в пресс-службе «Сибирь-Арены» одномоментно на сайте поступало более 100 тысяч запросов.
Недавно хоккеисты новосибирской команды «Сибирь» официально переехали в новый ЛДС. Спортсмены показали старую раздевалку.