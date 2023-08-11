В Новосибирске начали продавать билеты на открытие нового ЛДС — как их получить

Бесплатные билеты на матч можно купить начиная с сегодняшнего дня, 10 августа, на официальном сайте Sibir-arena.ru. Чтобы приобрести билет, пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте. Для этого необходимо ввести адрес электронной почты, имя, фамилию и номер телефона. Затем нужно выбрать сектор и места, а после нажать кнопку «Купить».