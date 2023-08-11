«Пусть сами на них идут»: в Сети продают скупленные билеты на открытие «Сибирь-Арены»

— Вчера было на вашем сайте две новости про продажу бесплатных билетов на открытие «Сибирь-Арены». Сайт у них «упал» и не работал целый день. В это же время на другом ресурсе уже продавали билеты на хорошие места. Вечером сайт вроде начал работать. Но были билеты только на сектора за воротами. И на этапе выбора мест всё опять перестало работать. Сегодня утром на известном сайте объявлений можно купить билеты по 1000 рублей.