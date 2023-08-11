«Пусть сами на них идут»: в Сети продают скупленные билеты на открытие «Сибирь-Арены»

Новосибирцы заметили, что билеты на открытие нового ЛДС перепродают на неофициальных сайтах. В региональном Министерстве спорта просят их не покупать.
О перепродаже в редакцию сообщил читатель НГС Дмитрий:
— Вчера было на вашем сайте две новости про продажу бесплатных билетов на открытие «Сибирь-Арены». Сайт у них «упал» и не работал целый день. В это же время на другом ресурсе уже продавали билеты на хорошие места. Вечером сайт вроде начал работать. Но были билеты только на сектора за воротами. И на этапе выбора мест всё опять перестало работать. Сегодня утром на известном сайте объявлений можно купить билеты по 1000 рублей.
Мужчина также приложил скриншоты со стороннего сайта — цены платных билетов там вечером
Корреспондент NGS.RU нашла аналогичное объявление на той же площадке, но уже дороже — за 2000 рублей. При этом на официальном сайте днем
— Все билеты, предназначенные для распространения через сайт на открытие «Сибирь-Арены» 13.08.2023 года, реализованы. Если вы не смогли получить билет на сайте, у вас есть возможность выиграть его 12 и 13 августа с 12:00 на спортивных и развлекательных локациях на площадке перед «Сибирь-Ареной», — указано в разделе продажи билетов.
В Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области прокомментировали ситуацию:
— Очень жаль, что недобросовестные граждане решили воспользоваться ажиотажем вокруг бесплатных билетов на открытие «Сибирь-Арены». Призываем новосибирцев не перекупать билеты. Для всех желающих будет организована прямая трансляция на телеканале ОТС.
Ранее NGS.RU писал о том, что новосибирцы остались без билетов на открытие «Сибирь-Арены». Горожане заявили о перебоях в работе сайта.