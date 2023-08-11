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«Пусть сами на них идут»: в Сети продают скупленные билеты на открытие «Сибирь-Арены»

Объявления появились на сторонних сайтах

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Власти призывают не покупать билеты на матч у перекупов

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Новосибирцы заметили, что билеты на открытие нового ЛДС перепродают на неофициальных сайтах. В региональном Министерстве спорта просят их не покупать.

О перепродаже в редакцию сообщил читатель НГС Дмитрий:

— Вчера было на вашем сайте две новости про продажу бесплатных билетов на открытие «Сибирь-Арены». Сайт у них «упал» и не работал целый день. В это же время на другом ресурсе уже продавали билеты на хорошие места. Вечером сайт вроде начал работать. Но были билеты только на сектора за воротами. И на этапе выбора мест всё опять перестало работать. Сегодня утром на известном сайте объявлений можно купить билеты по 1000 рублей.

Цены на стороннем сайте 10 августа

Цены на стороннем сайте 10 августа

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Мужчина также приложил скриншоты со стороннего сайта — цены платных билетов там вечером 10 августа составляли от 4,5 до 9,5 тысячи рублей, 11 августа — от 6 до 9 тысяч. На одной из популярных платформ для размещения объявлений, по словам новосибирца, их можно было купить за 1000 рублей.

Корреспондент NGS.RU нашла аналогичное объявление на той же площадке, но уже дороже — за 2000 рублей. При этом на официальном сайте днем 11 августа появилось объявление, что все билеты на открытие арены проданы.

— Все билеты, предназначенные для распространения через сайт на открытие «Сибирь-Арены» 13.08.2023 года, реализованы. Если вы не смогли получить билет на сайте, у вас есть возможность выиграть его 12 и 13 августа с 12:00 на спортивных и развлекательных локациях на площадке перед «Сибирь-Ареной», — указано в разделе продажи билетов.

Цены 11 августа на том же ресурсе

Цены 11 августа на том же ресурсе

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В Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области прокомментировали ситуацию:

— Очень жаль, что недобросовестные граждане решили воспользоваться ажиотажем вокруг бесплатных билетов на открытие «Сибирь-Арены». Призываем новосибирцев не перекупать билеты. Для всех желающих будет организована прямая трансляция на телеканале ОТС.

Ранее NGS.RU писал о том, что новосибирцы остались без билетов на открытие «Сибирь-Арены». Горожане заявили о перебоях в работе сайта.

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