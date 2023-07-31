Матч между командами России и Белоруссии откроет новый ЛДС — где можно получить бесплатные билеты (6+)

Первый официальный матч откроет «Сибирь-Арену» 13 августа. На лед выйдут команды сборных России и Белоруссии. Концертная программа начнется в 12:00 (6+).
— Церемония открытия в «Сибирь-Арене» начнётся в 15:40 красочным шоу, а затем состоится выставочный матч по хоккею между сборными командами России (U18) и Республики Беларусь (U18), — сообщили в правительстве Новосибирской области.
Бесплатные билеты на матч открытия в свободном доступе можно будет приобрести с 10 августа на сайте продажи билетов sibir-arena.ru.
Часть билетов разыграют в соцсетях ГАУ НСО «Сибирь-Арена», а также на спортивных локациях во время празднования Дня физкультурника, который пройдет 12 августа на прилегающей к новому ЛДС территории.
На прошлой неделе хоккеисты новосибирской команды «Сибирь» официально переехали в новый ЛДС.