freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 90.98
eur 99.96
СрочноРейс вернулся в Толмачёво из-за неисправности
Все новости
Все новости

Матч между командами России и Белоруссии откроет новый ЛДС — где можно получить бесплатные билеты (6+)

Встреча пройдет 13 августа

1 879

На льду уже проходят тренировки новосибирских хоккеистов

Поделиться

Первый официальный матч откроет «Сибирь-Арену» 13 августа. На лед выйдут команды сборных России и Белоруссии. Концертная программа начнется в 12:00 (6+).

— Церемония открытия в «Сибирь-Арене» начнётся в 15:40 красочным шоу, а затем состоится выставочный матч по хоккею между сборными командами России (U18) и Республики Беларусь (U18), — сообщили в правительстве Новосибирской области.

Бесплатные билеты на матч открытия в свободном доступе можно будет приобрести с 10 августа на сайте продажи билетов sibir-arena.ru.

Часть билетов разыграют в соцсетях ГАУ НСО «Сибирь-Арена», а также на спортивных локациях во время празднования Дня физкультурника, который пройдет 12 августа на прилегающей к новому ЛДС территории.

На прошлой неделе хоккеисты новосибирской команды «Сибирь» официально переехали в новый ЛДС.

Новый ЛДССибирь-АренаХоккейОткрытие ЛДС
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter