Что сейчас происходит в новом ЛДС в Новосибирске — смотрим на виды внутри

На левом берегу Новосибирска начались работы по приемке помещений многофункциональной ледовой арены эксплуатирующей организацией. Как сообщает пресс-служба правительства региона, спортивный объект примет в оперативное управление ГАУ НСО «Арена».
Директор организации Павел Морозов и министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов провели инспекционный обход ЛДС. Смотрим новые фотографии многофункциональной ледовой арены.
По данным пресс-службы облправительства, уже сейчас на ЛДС полностью готова малая тренировочная арена. Специалистам осталось залить последний защитный слой ледового покрытия. По завершении работ на ней установят хоккейные ворота.
Кроме того, специалисты собрали места для игроков в раздевалках хозяев и гостей. Всего на двух аренах нового ЛДС обустроено 10 раздевалок. Основные раздевалки включают медицинский блок, тренерскую, мастерскую для заточки и ремонта коньков, комнату для сушилок хоккейной формы и кухню.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на основной арене спортивного объекта завершается тестирование работы телескопических трибун — бличеров, пусконаладочные работы оборудования для трансляций матчей, системы подъема флагов и другое, ведется установка защитной сетки. В помещениях арены проводят уборку. Отмечается, что после очистки основного поля от строительной пыли начнется заливка льда.
— Проект многофункциональной ледовой арены создан с учетом современных стандартов КХЛ, — указано в сообщении. — За счет особых настроек светового оборудования и расположения сидений ледовый стадион просматривается с любого из 10,5 тысячи посадочных мест.
Отмечается, что в дальнейшем площадку можно будет использовать и вне спортивных событий. Так, по данным пресс-службы облправительства, всего за четыре часа арена может быть «трансформирована под проведение крупных концертов и праздничных программ».
Накануне НГС сообщал о том, что за уборку помещений и территории нового ЛДС готовы заплатить 35,9 миллиона рублей. Разрешение на ввод ледовой арены в эксплуатацию выдали 30 декабря.