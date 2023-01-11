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За уборку новой ледовой арены в Новосибирске готовы заплатить 36 миллионов рублей

Сейчас власти ищут подрядчика на 4-месячную работу

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Подрядчику нужно будет убираться на 57,4 тысячи квадратного метра

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За уборку помещений и территории новой ледовой арены на Немировича-Данченко готовы заплатить 35,9 миллиона рублей. Заказчиком выступает ГАУ НСО «Новосибирск-Арена».

По данным сайта госзакупок, подрядчик должен будет выполнять уборку на площади 57,4 тысячи квадратного метра в местах общего пользования, раздевалках, административных и технических помещениях, на трибунах, в точке общепита. Также он будет обслуживать прилегающую территорию, вывозить снег, мыть фасады и выполнять прочие работы по уборке.

— Начало оказания услуг: в течение пяти рабочих дней с момента передачи в эксплуатацию по результатам капитального строительства и принятия на баланс объекта в пользу ГАУ НСО «Арена». Окончание: по истечении 4 месяцев с момента начала оказания услуг, — говорится в документации.

Заявки на участие в торгах принимают до 19 января.

Разрешение на ввод ледовой арены в эксплуатацию выдали 30 декабря. Когда объект откроют для посетителей, пока неизвестно.

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