В Новосибирске достроили новую ледовую арену на левом берегу — скоро ее откроют для любителей хоккея

Сегодня, 30 декабря, в Новосибирске выдали разрешение на эксплуатацию ледовой арены на Немировича-Данченко. Ее строили с 2019 года.
Сообщение об этом опубликовали в официальном телеграм-канале правительства Новосибирской области.
— Сегодня, в канун Нового года, чудесным подарком для жителей Новосибирской области стал ввод в эксплуатацию крупнейшего инфраструктурного объекта региона — Ледовой арены! Все строительно-монтажные работы на новом спортивном комплексе, способным одновременно вмещать более 10,5 тысяч зрителей, полностью завершены. Как и было предусмотрено графиком, разрешение на ввод получено в 2022 году. Это знаковое событие для региона, совсем скоро новая арена откроет свои двери для всех любителей хоккея, — заявил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что основные работы на стройке завершат в этом году. 16 декабря мэрия продлила разрешение на строительство до 15 мая 2023 года.
В конце декабря состоялось открытие парка рядом с новым ЛДС. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как его украсили к новому году.