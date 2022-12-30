В Новосибирске достроили новую ледовую арену на левом берегу — скоро ее откроют для любителей хоккея

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что основные работы на стройке завершат в этом году. 16 декабря мэрия продлила разрешение на строительство до 15 мая 2023 года.

В конце декабря состоялось открытие парка рядом с новым ЛДС. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как его украсили к новому году.