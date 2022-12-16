«Возникли сложности с поставкой оборудования»: Андрей Травников заявил о сроках сдачи ЛДС

Арена готовилась к Чемпионату мира.



— У нас сегодня предусмотрено размещение до 8 профессиональных команд одновременно. У нас заложена максимальная универсальность, — отметил Андрей Травников. — Что касается текущего статуса — в декабре все основные работы будут выполнены. И будет подготовлен пакет документов. Возникли некоторые сложности с поставкой оборудования по безопасности. Из-за этого если и будем проводить мероприятия в декабре — то без зрителей. Все остальные работы будут закончены.