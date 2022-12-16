«Возникли сложности с поставкой оборудования»: Андрей Травников заявил о сроках сдачи ЛДС

Основные работы на стройке нового ЛДС планируют завершить в декабре. Но если в этом месяце на арене будут проводить мероприятия, то зрителей на них не пустят. Об этом сообщил во время пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 16 декабря.
— Чья будет круче ЛДС в Омске или Новосибирске — это болельщики сравнят. Я не могу точно сказать по Омской арене. Но сейчас идет подготовка документов к сдаче нашей арены и после обмера БТИ ее площадь составляет 71,2 тысячи квадратных метров, — сообщил губернатор. — У нас две полноценные площадки. Пример преодоления трудностей — лучшие борта финские были доставлены.
Арена готовилась к Чемпионату мира.
— У нас сегодня предусмотрено размещение до 8 профессиональных команд одновременно. У нас заложена максимальная универсальность, — отметил Андрей Травников. — Что касается текущего статуса — в декабре все основные работы будут выполнены. И будет подготовлен пакет документов. Возникли некоторые сложности с поставкой оборудования по безопасности. Из-за этого если и будем проводить мероприятия в декабре — то без зрителей. Все остальные работы будут закончены.
ЛДС планировали сдать 25 декабря. В феврале 2022 года губернатор Андрей Травников в интервью НГС говорил, что ввод в эксплуатацию ЛДС ожидается в сентябре 2022 года.
Накануне мэрия Новосибирска выдала новое разрешение на строительство водоотвода к ЛДС до августа 2023 года. Прошлое действовало до 12 ноября 2022 года
В Омске ледовую арену открыли еще 1 октября. Ее строили так же, как и в Новосибирске для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. При этом омичи приступили к работам на полгода позже, потому что им сначала нужно было избавиться от аварийного здания «Арены Омск». Ранее НГС сравнил две строящихся ледовых арены. Читайте в нашем материале, какая из них больше, дороже и красивее.
Сроки сдачи новосибирского ЛДС затягивались, а строители заявляли о проблемах с выплатами, после этого один из подрядчиков, «Строймонтаж», подавал на банкротство. Обо всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.
Московская компания «ЭлинАльфа» выигрывала конкурс на первый и второй этапы строительства. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством жилых и нежилых помещений, инженерных коммуникаций, земляными и электромонтажными работами. Общая сумма контрактов, которые заключила фирма, составила 51 миллиард рублей. «Строймонтаж» также зарегистрирован в Москве, в его видах деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. На сайте фирмы указано, что она работала на реконструкции Дворца спорта с бассейном в Санкт-Петербурге, строительстве спорткомплекса Московского среднего специального училища олимпийского резерва и жилого комплекса «Клены» в Санкт-Петербурге. Там же указано, что фирма имеет многолетний опыт успешной реализации строительных объектов. По данным «Контур.Фокуса», «Строймонтаж» был зарегистрирован в 2014 году. На сайте фирмы указан только один номер телефона, который не отвечает.
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