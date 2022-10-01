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На новой ледовой арене ХК «Сибирь» встретится сегодня с омским «Авангардом»

Встреча пройдет вечером

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«Сибирь» встретится с «Авангардом»

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ХК «Сибирь» сегодня, 1 октября, сыграет с «Авангардом» на новой ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. Встреча состоится в 20:30.

«G-Drive Арену» торжественно откроют сегодня. Наши коллеги из NGS55 сообщают, что за билетами уже выстроилась огромная очередь.

Арену в Омске строили так же, как и в Новосибирске для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. При этом омичи приступили к работам на полгода позже, потому что им сначала нужно было избавиться от аварийного здания «Арены Омск». В это время в Новосибирске продолжается строительство нового ЛДС на левом берегу. Работы планируют завершить в декабре.

Ранее НГС сравнил две строящихся ледовых арены. Читайте в нашем материале, какая из них больше, дороже и красивее.

Московская компания «ЭлинАльфа» выигрывала конкурс на первый и второй этапы строительства. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством жилых и нежилых помещений, инженерных коммуникаций, земляными и электромонтажными работами. Общая сумма контрактов, которые заключила фирма, составила 51 миллиард рублей.
«Строймонтаж» также зарегистрирован в Москве, в его видах деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. На сайте фирмы указано, что она работала на реконструкции Дворца спорта с бассейном в Санкт-Петербурге, строительстве спорткомплекса Московского среднего специального училища олимпийского резерва и жилого комплекса «Клены» в Санкт-Петербурге. Там же указано, что фирма имеет многолетний опыт успешной реализации строительных объектов. По данным «Контур.Фокуса», «Строймонтаж» был зарегистрирован в 2014 году. На сайте фирмы указан только один номер телефона, который не отвечает.

В марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года.

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