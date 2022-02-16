Меряемся новыми аренами. Где ЛДС больше, дороже и красивее — в Омске или Новосибирске

В конце этого года Омск и Новосибирск примут молодежный чемпионат мира по хоккею. К соревнованию в обоих сибирских городах строят новые ледовые арены. Уже совсем скоро оба объекта должны ввести в эксплуатацию. Наши коллеги из NGS55.RU решили выяснить, на каком этапе находится строительство и у кого получается работать быстрее и лучше. Заодно сравнили обе арены — ведь наверняка всем хочется знать, чья больше, вместительнее и красивее.



С чего всё началось?

Изначально молодежный чемпионат мира по хоккею должен был проходить только в Новосибирске. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF) в мае 2018 года. Для этого там должны были построить новую арену на 10 тысяч человек.