Меряемся новыми аренами. Где ЛДС больше, дороже и красивее — в Омске или Новосибирске

В конце этого года Омск и Новосибирск примут молодежный чемпионат мира по хоккею. К соревнованию в обоих сибирских городах строят новые ледовые арены. Уже совсем скоро оба объекта должны ввести в эксплуатацию. Наши коллеги из NGS55.RU решили выяснить, на каком этапе находится строительство и у кого получается работать быстрее и лучше. Заодно сравнили обе арены — ведь наверняка всем хочется знать, чья больше, вместительнее и красивее.
С чего всё началось?
Изначально молодежный чемпионат мира по хоккею должен был проходить только в Новосибирске. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF) в мае 2018 года. Для этого там должны были построить новую арену на 10 тысяч человек.
Спустя несколько месяцев, в июле, Омск лишился единственной собственной арены — «Арену Омск» закрыли из-за аварийного состояния. Изначально рассматривался проект масштабной реконструкции арены, но после экспертизы стало ясно, что никакая реставрация не поможет и здание нужно сносить. И в июне 2019 года губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что Международная федерация хоккея согласилась провести часть матчей МЧМ-2023 в Омске при условии, что в городе решат проблему с аварийной ареной.
— Решение однозначно принято, что вторая половина молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году будет проходить в Омске. Есть решение на федеральном уровне о выделении 5 миллиардов рублей для реконструкции «Арены Омск», компания «Газпромнефть» тоже будет вкладывать порядка 5 миллиардов рублей в этот проект, — говорил тогда Александр Бурков, отметив, что еще одно условие, которое выдвинули в IIHF, — строительство четырехзвездочной гостиницы.
Так и получилось, что чемпионат в итоге разделили два города, в которых должны были появиться новые арены.
Новосибирские проблемы
Ледовый дворец спорта (ЛДС) в Новосибирске начали строить примерно на полгода раньше, чем новый стадион в Омске. Первые сваи забили в сентябре 2019 года, тогда же провайдер «Электронный город» запустил трансляцию с видеокамеры, которая показывает строительную площадку. Подрядчиком стала московская компания «Элинальфа», которая занимается строительством или реконструкцией спортивных объектов по всей стране — в Красноярске, Краснодаре, Ростове, Воронеже и Азове. Вместе с ЛДС в Новосибирске возводят большой прилегающий парк и станцию метро «Спортивная».
Новая арена — проект по-настоящему масштабный. Это шестиэтажный спортивный комплекс площадью 55 тысяч квадратов, две ледовые арены — основная и тренировочная, трибуны более чем на 10 тысяч болельщиков. Деньги на строительство — 13 миллиардов рублей — выделены из федерального и областного бюджетов.
Эскизы нового ЛДС представил проектный институт «Арена» на совещании в правительстве Новосибирской области в июле 2018 года. Внешний и внутренний облик дизайнеры предложили оформить в фирменных цветах ХК «Сибирь» — синий, голубой и белый. Потолок будет темно-серым (это требования телевещательных компаний), на нем разместят металлический каркас — это позволит проводить в арене не только спортивные мероприятия, но и концерты. Внутри, помимо основной ледовой арены, планируют разместить трибуны на 10 тысяч мест, тренировочную арену, универсальный спортзал, раздевалки, душевые, массажные комнаты, сауну, кухню, судейский блок, медпункт, пресс-зону, мастерские, административные помещения, детские зоны, торговые зоны и другие помещения. Снаружи обустроят несколько парковок, а зону, близкую к Оби, превратят в парк.
В августе 2021 года министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт рассказал о «серьезном отставании» из-за подорожания стройматериалов и недостатка иностранной рабочей силы. Всему виной стала пандемия коронавируса. К строительству даже пришлось привлекать заключенных. Стоимость проекта начала расти. Кроме того, пришлось дважды проходить экспертизу сметной документации из-за изменения самого проекта ледовой арены уже по ходу работ. Подробно о проблемах при строительстве новой арены мы рассказывали в отдельном тексте.
Дизайн интерьеров новой ледовой арены Министерство строительства Новосибирской области представило в ноябре 2021 года. Стилистика и цветовые решения разрабатывались совместно с ХК «Сибирь». На эскизах показали фойе с турникетами, тренировочную арену, спортивный зал, раздевалки, тренажерный зал, VIP-ложи, фирменный магазин и лестничные переходы.
На данный момент стоимость строительства арены выросла на 30% — с 10 до 13 миллиардов рублей. Цена выросла из-за изменений в проекте, покупки оборудования для обеспечения безопасности, а также удорожания строительных материалов. Сейчас готовность здания оценивается в 65% — практически все внутренние перегородки уже установлены, в некоторых помещениях заканчивается укладка гипсокартона. Тепло во дворец спорта планируют подать 1 марта, сейчас завершается остекление фасада. На стадионе продолжают устанавливать инженерные сети, систему пожаротушения, вентиляцию.
В начале февраля губернатор НСО Андрей Травников показал НГС, на какой стадии идет строительство. Посмотрите короткое видео:
Больше не «Арена Омск»?
Строить омскую арену начали на полгода позже, чем новосибирскую. Всё потому, что в Омске сначала нужно было избавиться от аварийного здания «Арены Омск». Разбирать его начали в сентябре 2019 года, а в конце сентября (как и в Новосибирске) появилась прямая трансляция с будущей стройплощадки. «Авангард» сделал отдельный сайт, посвященный строительству новой арены, на котором размещаются все новости, фотографии, а также идет трансляция. В отличие от арены в Новосибирске, большую часть затрат на строительство на себя взяла компания «Газпромнефть» — 6,3 миллиарда рублей. 5 миллиардов рублей были выделены из федерального бюджета, а из областного — 700 миллионов рублей. Общий бюджет строительства составил 12 миллиардов рублей.
Эскизы новой арены появились в августе 2019 года. Тогда председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, что новый стадион будет представлять собой пятиэтажное мультифункциональное здание площадью 52 тысячи квадратов. Новая арена будет вмещать 12 тысяч зрителей и сможет трансформироваться для любых мероприятий — как спортивных, так и концертных. На фасаде арены появится элемент логотипа — буква «А». Это станет одним из элементов клубной принадлежности, чтобы любой человек сразу мог понять, чей это стадион.
С одной из сторон расположится огромный медиафасад, с другой стороны — офисы, детский клуб и другие помещения. На выходе же будет размещен многофункциональный просторный и двусветный атриум для зрителей. Кроме того, на арене будет большое фойе с отдельным художественным светом, где могут поместиться больше 1500 человек. Именно эту площадь будут использовать для предыгровых шоу в дни матчей, а также для концертов в те дни, когда хоккея не будет. При проектировании специалисты ориентировались на немецкую «Мерседес-Бенц Арену» в Берлине и новый стадион лондонского «Тоттенхэма».
Снесли старую арену достаточно быстро — за месяц. Возводить новое здание начали в июне 2020 года — изначально это планировали сделать в мае, но возникли проблемы с землей. Подрядчиком стала турецкая фирма «Лимак». Строительство развивалось стремительными темпами — к сентябрю под спорткомплекс уже забили 2300 свай, а в ноябре рабочие начали возводить первый этаж арены. К декабрю 2020 года первый этаж уже был достроен на двух участках. В апреле 2021 года на новой арене начали устанавливать трибуны, а в июле строители приступили к монтированию крыши.
В октябре прошлого года стало известно, что руководство «Авангарда» планирует продать права на название строящейся арены. Это означает, что стадион может получить название спонсора, который предложит больше денег за эти права. Такая практика очень распространена в спортивном мире: например, казанский ледовый дворец «Татнефть Арена», где играет «Ак Барс», изначально носил название «ЛДС-1000». Активно пользуются продажей прав на нейминг и в НХЛ.
— Я считаю, что мы должны использовать этот потенциал. Будем делать всё возможное, чтобы найти такого желающего и получить деньги за нейминг арены. В приоритете эффективность и те деньги, которые нам предложат, — отвечал председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов на вопрос о возможной продаже прав.
Эскизы интерьеров строящейся «Арены Омск» публиковались дважды — в апреле 2020 года и в октябре 2021 года. Первоначально (в 2020 году) совет директоров «Авангарда» утвердил эскизы части внутренних помещений новой «Арены Омск» — зоны кейтеринга, активити-парка, фуд-корта, зрительского фойе, санузла и собственно ледовой площадки с трибунами на 12 тысяч зрителей. В октябре 2021 года клуб показал еще больше картинок того, как арена будет выглядеть внутри. На эскизах можно было увидеть круглую раздевалку, VIP-ложу, мини-бар, центральное фойе и спортзону для хоккеистов.
В ноябре 2021 года арену подключили к отоплению, а уже в конце января этого года на стройплощадке разобрали кран, работавший с крышей стадиона: завершился монтаж ферм кровли. На начало февраля готовность арены составляла 57%, сейчас основные работы сосредоточены на внутреннем контуре. Уже доставлено и установлено холодильное оборудование для подготовки льда и вентиляционное оборудование. На арену начали привозить сантехнику, лифты и эскалаторы.
Какая арена лучше?
Что можно сказать после анализа хода строительства арен, а также их внешнего и внутреннего вида? Первое же различие, которое бросается в глаза: арена Новосибирска — полностью государственный проект, финансирование строительства идет только из федерального и областного бюджетов. Омский стадион в большей степени можно назвать частным, поскольку основной источник денег на строительство — компания «Газпромнефть». Из федерального бюджета на омскую арену поступит чуть меньше денег, а вклад области и вовсе выглядит очень скромно на этом фоне.
Расходы на строительство ЛДС в Новосибирске за время работ выросли с 10 до 13 миллиардов рублей, в то время как бюджет омской арены остался на уровне 12 миллиардов. По словам председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова, дополнительное финансирование не потребовалось, поскольку все необходимые строительные материалы были закуплены заранее и приехали в срок.
Несмотря на то что новосибирскую арену начали строить на 9 месяцев раньше омской, процент готовности у обоих стадионов примерно одинаковый (65% против 57% соответственно). В основном это связано с отставанием от графика при строительстве новосибирского ЛДС из-за подорожания строительных материалов и недостатка рабочей силы. На стройплощадке новосибирской арены работает более 500 человек, в то время как на омской их около 1200.
Обе арены построены с учетом клубных потребностей, поскольку на них будет проходить не только молодежный чемпионат мира. В интерьерах использованы клубные цвета и логотипы «Авангарда» и «Сибири». Что касается вместительности, то здесь новосибирская арена немного уступает омской — 10,5 тысячи человек против 12 тысяч. Кроме того, арену в Омске оптимистично намереваются сдать уже летом этого года — всё для того, чтобы «Авангард» начал новый сезон КХЛ в родном городе. У новосибирцев такой задачи не стоит, поскольку «Сибирь» спокойно играет в существующем ледовом дворце спорта с одноименным названием. Новосибирскую арену планируют сдать к 1 октября этого года.