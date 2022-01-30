Стоимость строительства нового ледового дворца в Новосибирске выросла на 30%

Стоимость нового ЛДС в Новосибирске выросла на 30% — до 13 миллиардов рублей. Цена выросла из-за изменений в проекте, покупки оборудования для обеспечения безопасности, а также удорожания строительных материалов.

— Изначально у нас 10 миллиардов рублей была сумма самого дворца спорта с отделочными работами. Там не учитывались, условно, видеотрансляции, средства связи, спецсвязи, то есть безопасность не учитывалась в полном объеме. Плюс мы были вынуждены вносить изменения в само здание, ошибочно были подсчитаны определенные объемы [по проекту]. Если всё посмотреть в совокупности, мы планируем удорожание на 30% — 13 миллиардов рублей в сводной сметно-расчетной [стоимости], — цитирует ТАСС вице-губернатора Романа Теленчинова.