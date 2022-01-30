Стоимость строительства нового ледового дворца в Новосибирске выросла на 30%

Стоимость нового ЛДС в Новосибирске выросла на 30% — до 13 миллиардов рублей. Цена выросла из-за изменений в проекте, покупки оборудования для обеспечения безопасности, а также удорожания строительных материалов.
— Изначально у нас 10 миллиардов рублей была сумма самого дворца спорта с отделочными работами. Там не учитывались, условно, видеотрансляции, средства связи, спецсвязи, то есть безопасность не учитывалась в полном объеме. Плюс мы были вынуждены вносить изменения в само здание, ошибочно были подсчитаны определенные объемы [по проекту]. Если всё посмотреть в совокупности, мы планируем удорожание на 30% — 13 миллиардов рублей в сводной сметно-расчетной [стоимости], — цитирует ТАСС вице-губернатора Романа Теленчинова.
По его словам, власти уже подготовили изменения в проектно-сметную документацию, она проходит экспертизу.
Недавно власти рассказали, что для устранения отставания на стройке нового ледового дворца власти разработали специальный график. Объект обещают сдать до 1 октября 2022 года.
Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства, пока на конкурс не подалась санкт-петербургская компания «ЭлинАльфа». Она является генеральным подрядчиком стройки. Заказчиком стало специально созданное для этого учреждение ГКУ «Арена». «Строймонтаж» является субподрядчиком и работает через «ЭлинАльфу».
Обо всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.
Отставание сроков строительства нового ЛДС — одна из главных тем прошедшего лета. В августе об этом заявил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. Тогда он рассказал о «серьезном отставании» из-за подорожания стройматериалов и недостатка иностранной рабочей силы.