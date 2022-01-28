Тепло запустят в марте: власти НСО — о том, как пытаются догнать график стройки ЛДС

Для ликвидации отставания стройки новой ледовой арены в Новосибирске разработали специальный график. Об этом сегодня, 28 января, на пресс-конференции в ТАСС заявил и. о. главы регионального министерства строительства Алексей Колмаков.

— Очень сложно сейчас оценить готовность ЛДС. Мы считаем, что порядка 60% готовности есть на конец декабря. Чтобы ликвидировать отставание, был составлен догоночный график, все под ним подписались. В настоящее время он выдерживается. Основные работы, которые сейчас ведутся — это подготовка к запуску тепла по всей арене, создание контура, кровельные работы, работы по устройству внешних фасадов и остекление, — сказал Колмаков.