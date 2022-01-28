Тепло запустят в марте: власти НСО — о том, как пытаются догнать график стройки ЛДС

Для ликвидации отставания стройки новой ледовой арены в Новосибирске разработали специальный график. Об этом сегодня, 28 января, на пресс-конференции в ТАСС заявил
— Очень сложно сейчас оценить готовность ЛДС. Мы считаем, что порядка 60% готовности есть на конец декабря. Чтобы ликвидировать отставание, был составлен догоночный график, все под ним подписались. В настоящее время он выдерживается. Основные работы, которые сейчас ведутся — это подготовка к запуску тепла по всей арене, создание контура, кровельные работы, работы по устройству внешних фасадов и остекление, — сказал Колмаков.
По его словам, тепло на всей арене планируют запустить к марту. Сейчас закрыты 2 тепловых контура объекта.
— Отсутствие тепла сдерживает только внутренние работы по отделке. 10 марта закончим заливку полов и прогрев, — добавил вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов.
Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства, пока на конкурс не подалась санкт-петербургская компания «ЭлинАльфа». Она является генеральным подрядчиком стройки. Заказчиком стало специально созданное для этого учреждение ГКУ «Арена». «Строймонтаж» является субподрядчиком и работает через «ЭлинАльфу».
Обо всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.
Отставание сроков строительства нового ЛДС — одна из главных тем прошедшего лета. В августе об этом заявил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. Тогда он рассказал о «серьезном отставании» из-за подорожания стройматериалов и недостатка иностранной рабочей силы.