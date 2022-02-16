Внутри ЛДС начали штукатурить стены и укладывать плитку — снаружи заменяют бракованные витражи

В Новосибирске 16 февраля на новом ЛДС начали внутренние отделочные работы. Сейчас там штукатурят стены, укладывают плитку, монтируют инженерные сети и противопожарный водопровод.

— По информации подрядной организации ООО «ЭлинАльфа», после подключения отопления на малых аренах появилась возможность осуществлять весь перечень внутренних работ — необходимые материалы полностью завезены, отделочники приступили к работам, — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Сегодня, 16 февраля, подготовят документы и для подключения тепла на основное здание арены, которое запланировано к началу марта.