Внутри ЛДС начали штукатурить стены и укладывать плитку — снаружи заменяют бракованные витражи

В Новосибирске 16 февраля на новом ЛДС начали внутренние отделочные работы. Сейчас там штукатурят стены, укладывают плитку, монтируют инженерные сети и противопожарный водопровод.
— По информации подрядной организации ООО «ЭлинАльфа», после подключения отопления на малых аренах появилась возможность осуществлять весь перечень внутренних работ — необходимые материалы полностью завезены, отделочники приступили к работам, — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Сегодня, 16 февраля, подготовят документы и для подключения тепла на основное здание арены, которое запланировано к началу марта.
Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, на 94% закончено остекление ЛДС. До конца этой недели будут установлены оставшиеся стеклопакеты. Они были дополнительно доставлены вместо бракованных и поврежденных при транспортировке. Оборудование и специалисты готовы для того, чтобы оперативно установить недостающие стекла.
Строители сейчас также продолжают возводить внутри здания перегородки, заливать полы, прокладывать инженерные сети: вентиляции, канализации, отопления, слаботочные системы, приступили к укладке керамогранита.
К началу МЧМ-2023 также приурочили открытие движения по четвертому мосту. Ранее в Контрольно-счетной палате Новосибирской области заявили, что сроки строительства перенесли на 284 дня. Губернатор НСО Андрей Травников заявил, что движение откроют в декабре 2022 года, а часть работ на других объектах дорожного комплекса завершат позднее.