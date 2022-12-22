Мэрия продлила разрешение на строительство нового ЛДС в Новосибирске

— В декабре все основные работы будут выполнены. И будет подготовлен пакет документов. Возникли некоторые сложности с поставкой оборудования по безопасности. Из-за этого если и будем проводить мероприятия в декабре, то без зрителей. Все остальные работы будут закончены, — отметил губернатор Андрей Травников 16 декабря.