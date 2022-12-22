Мэрия продлила разрешение на строительство нового ЛДС в Новосибирске

Мэрия Новосибирска выдала новое разрешение на строительство ЛДС на левом берегу города. Соответствующий документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска.
Согласно документу, новое разрешение на возведение Многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко действует до 30 июня 2023 года. Его выдали 16 декабря этого года. При этом прошлое действовало до 15 мая следующего года.
Отметим, кроме ледовой арены, городские власти выдали новое разрешение на строительство водоотвода к ЛДС. Оно действует до 6 августа 2023 года.
Новый ЛДС планировали сдать 25 декабря, при этом в феврале губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью НГС говорил, что ввод в эксплуатацию арены ожидается в сентябре этого года.
16 декабря глава региона сообщил, что основные работы на стройке спортивного объекта планируют завершить в декабре. Но если в этом месяце на арене будут проводить мероприятия, то зрителей на них не пустят.
— В декабре все основные работы будут выполнены. И будет подготовлен пакет документов. Возникли некоторые сложности с поставкой оборудования по безопасности. Из-за этого если и будем проводить мероприятия в декабре, то без зрителей. Все остальные работы будут закончены, — отметил губернатор Андрей Травников 16 декабря.