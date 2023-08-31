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СрочноУмерла администратор болельщиков ХК "Сибирь"
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Главный администратор группы болельщиков ХК «Сибирь» умерла в прощальный матч хоккейного клуба

Девушка была давней поклонницей хоккейного клуба

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Екатерина Хлапова ушла из жизни 29 августа

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Главный администратор клуба болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» Екатерина Хлапова умерла 29 августа — в день, когда ХК провел матч в ЛДС «Сибирь», который назвал «прощальным».

— Друзья, с глубоким прискорбием сообщаем, что не стало нашего главного администратора, преданной болельщицы, очень светлого и душевного человека, Екатерины Хлаповой, — пишет «Клуб болельщиков ХК «Сибирь»» во «ВКонтакте».

В официальном паблике хоккейного клуба во «ВКонтакте» также выразили соболезнования близким девушки:

— Это невосполнимая потеря, невозможно поверить и принять. Так не должно быть. Спи спокойно, ангел. Пусть земля будет тебе пухом.

Паблик «КХЛ» во «ВКонтакте» рассказывал о сибирячке в мае 2023 года:

— Екатерина — давняя поклонница «Сибири» и администратор главного фанатского сообщества на 18 тысяч человек. Любовь к хоккею привил отец, который болел за сборную, а сейчас Екатерина живет хоккеем и родным клубом. Сначала Катя начала рисовать артворки для клуба и перформансов на трибунах, со временем превратившись в главного художника и оформителя «Сибири». В шлеме с ее дизайном гордо выступал вратарь «Сибири» — Александр Салак.

Екатерине было 30 лет. О причинах ее смерти не сообщается. Сейчас ведется сбор денег для финансовой поддержки семьи — сумму обещают передать родственникам Хлаповой в Казахстан.

13 августа НГС рассказывал об открытии новой ледовой арены — показываем атмосферные фото с выставочного матча.

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