Забили шайбу в овертайме: хоккеисты «Сибири» обыграли «Барыс» на выездном матче — какой счет

Хоккеисты команды «Сибирь» обыграли «Барыс» во время выездного матча. Решающую шайбу спортсмены забили в овертайме.



В первом периоде новосибирцы пережили четыре нарушения правил, из-за чего последовали удаления. Соперники за это время реализовали два большинства. Во втором периоде «Барыс» снова реализовали большинство. «Сибирь» ответила — шайбы забили Илья Морозов и Владимир Бутузов.



Вначале третьей двадцатиминутки игроки сравняли счет, 3:3. Шайбу забил новосибирский спортсмен Сергей Дубакин. На 52-й минуте хозяева снова вышли в лидеры, но лишь на две минуты. Снова смог сравнять счет Алексей Яковлев.



За 3 периода определить победителя не удалось. Во время овертайма Тревор Мерфи за 10 секунд вырвал победу у соперника, забив победную шайбу. «Сибирь» вырвалась вперед, матч завершился со счетом 5:4 в пользу гостей площадки. Довольные болельщики обсуждают игру в соцсетях. По их мнению, матч был напряженный, но очень зрелищный.

