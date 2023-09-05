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Забили шайбу в овертайме: хоккеисты «Сибири» обыграли «Барыс» на выездном матче — какой счет

Спортсменам пришлось отыгрываться со счета 3:0 в пользу хозяев матча

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Новосибирская команда долго не могла отыграться

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Хоккеисты команды «Сибирь» обыграли «Барыс» во время выездного матча. Решающую шайбу спортсмены забили в овертайме.

В первом периоде новосибирцы пережили четыре нарушения правил, из-за чего последовали удаления. Соперники за это время реализовали два большинства. Во втором периоде «Барыс» снова реализовали большинство. «Сибирь» ответила — шайбы забили Илья Морозов и Владимир Бутузов.

Вначале третьей двадцатиминутки игроки сравняли счет, 3:3. Шайбу забил новосибирский спортсмен Сергей Дубакин. На 52-й минуте хозяева снова вышли в лидеры, но лишь на две минуты. Снова смог сравнять счет Алексей Яковлев.

За 3 периода определить победителя не удалось. Во время овертайма Тревор Мерфи за 10 секунд вырвал победу у соперника, забив победную шайбу. «Сибирь» вырвалась вперед, матч завершился со счетом 5:4 в пользу гостей площадки. Довольные болельщики обсуждают игру в соцсетях. По их мнению, матч был напряженный, но очень зрелищный.

Ранее НГС писал о том, как в старом ЛДС в Новосибирске прошел прощальный матч. Любители хоккея ностальгировали на старой площадке.

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