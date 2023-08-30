«Ребята катают, балдеют»: 5 тысяч новосибирцев простились со старым новосибирским ЛДС — фото с заключительного матча

Вечером 29 августа в новосибирском ЛДС «Сибирь» прошел прощальный хоккейный матч. Клуб переехал в новую ледовую арену, расположенную на левом берегу города на улице Немировича-Данченко. Легенды российского хоккея — бывшие игроки «ХК Сибирь», действующие хоккеисты и юные игроки — сразились на поле. Корреспонденты НГС побывали на дружеском матче и пообщались с любителями этого спорта.
Преданные болельщики
Ледовый дворец спорта «Сибирь» на улице Богдана Хмельницкого открыли в 1964 году, в сентябре там прошла первая игра.
Вечером 29 августа возле старого ЛДС собрались очереди — 5 тысяч преданных поклонников «Сибири», по данным клуб, пришли на бесплатный матч. Среди игроков были Егор и Захар Мировзоровы, Егор Шаров, Владимир Гольц, Константин Алексеев, Иван Лекомцев, и многие другие.
Некоторые зрители начали здесь болеть за любимую команду еще маленькими детьми и остались ее преданными поклонниками. Кого-то привели в ЛДС друзья.
— Я 8 лет — преданная болельщица. Муж Алексей — наверно, с момента, как ходить стал. У нас много любимых игроков — Сашу Коротченко, Костю Акулова любим, Вову Тарасенко. Их много. В этом году абонементы уже купили — будем ходить на новую арену теперь. Правда, на открытие не попали. Но там и не было почти болельщиков настоящей игры. По старому ЛДС будем тосковать — это же как Мекка, как церковь для всех верующих, — улыбается сибирячка Валентина.
Большинство новосибирцев ожидали, что встреча пройдет в дружеской, доброй и душевной обстановке. На спортивные рекорды никто не рассчитывал.
— Я с 3 лет — преданный болельщик «Сибири». Пришел сюда, так как Егору Миловзорову надо отдать должное. Наш воспитанник, столько играл…Сегодня, думаю ребята-ветеранщики выйдут, аппетит набегают и попрощаются с Егором. Вот, что будет сегодня, — предположил мужчина в кепке и джерси с логотипами любимой команды, представившийся Дмитрием.
Проситься с дворцом спорта пришли и молодые хоккейные болельщики. В здание дружно заходили целые группы юных фанатов и скандировали «Сибирь, вперед». На арене оказалось много молодых девушек. Дарья вместе с подругой Ксенией — две подруги. На щеках у них изображены синие снежинки — символ любимой команды. Ксюша недавно перебралась в Новосибирск, и сразу же прониклась любовью к этому суровому зимнему спорту. Ее подруга Даша ходит на хоккей с 5 лет — сюда ее привел папа.
— 20 лет уже, получается, хожу. Сегодня жду трогательные моменты для всех. В конце, наверно, слезы из глаз появятся. Особенно у тех, кто посетил много игр, — признается Дарья.
Большинство опрошенных гостей признались: до старого ЛДС добираться им ближе, но зато новый находится по линии метро, и рядом есть большая парковка, много развлечений для гостей. Из плюсов новой площадки новосибирцы также назвали ее вместимость — они уверены, что теперь не будет проблем с покупкой билетов на игры.
«Просто придуриваются»
В темном зале сначала светили фонариками под музыку и исполняли гимн «Сибири». После хоккеисты вышли на лед и поделились на 2 команды — «Белых» и «Синих» — традиционные цвета символики сибирской команды. На официальном сайте ХК «Сибирь» указано, что в состав «Синих» вошли новосибирские воспитанники клуба, а «Белых» — хоккеисты, которые играли с Егором Миловзоровым в «Сибири» и других командах. Несмотря на заявленные команды болели все единогласно за «Сибирь» и бесконечно поддерживали любимых игроков.
Игру решили провести в 2 периода по 30 минут грязного времени (когда перед вбрасываниями время идет, его не останавливают — прим. ред.) с 15-минутным перерывом. На протяжении всей встречи ведущий не только комментировал происходящее, но и общался с игроками и тренерами в реальном времени, интересовался их впечатлениями.
На первой же минуте счет открыли «Синие», и держали позиции весь период, а «Белые» пытались отыграться. На последней минуте первого периода «Белым» это удалось. На перерыв ушли сравным счетом 6:6.
И если вначале игры все болели за «Сибирь», то во время перерыва многие разделились на два лагеря — тех, кто за «Синих», и тех, кто за «Белых». Один из местных жителей отметил, что болеет за «Белых», так как в их команде — больше знакомых ему хоккеистов. Другие признались, что все равно остались болельщиками «Сибири» и настоящего хоккея.
— Такой состав сегодня звездный. Игра профессионалов. За такой игрой наблюдать всегда интересно. Болеем за хороший красивый хоккей в исполнении мастеров, — отметил в беседе с корреспондентом НГС зритель матча Игорь.
Еще один любитель этого вида спорта признался, что развитие игры не было для него неожиданностью.
— В сегодняшней игре видно, что ребята, конечно, балдеют, катают…, — смеется мужчина.
Во втором периоде инициативу перехватили «Белые», и не отпустили до самого конца. Игра завершилась со счетом 11:10 в их пользу. В конце матча Егор Миловзоров поблагодарил близких, команду и тренерский состав, а также преданных фанатов за поддержку — этим гала-матчем он завершил свою спортивную карьеру.
Новосибирцы поделились впечатлениями о встрече. Хоккейные болельщики со стажем признались: они считают, что игра прошла честно, а спортсмены не договаривались между собой. При этом, почти никто не ждал от них агрессивных маневров.
— Игра отличная, веселая. Думаю, они точно не договаривались. Болеем за «Сибирь», за хоккей, — поделились впечатлениями 2 пенсионера.
Еще один болельщик Максим также признал, что ожидал большего, хоть и понимает, что у спортсменов уже возраст, многие из них давно не играли.
А вот некоторым матч показался скучноватым — 2 молодых сибирячки признались: по их мнению хоккеисты дурачились, все прошло наигранно. Семья из Новосибирска в яркой экипировке любимого клуба верит в будущие победы действующей команды.
— Сегодня детский сад на прогулке. Видно, что силы берегут, чтоб не покалечить друг друга — им же скоро играть с «Авангардом». Поедем в Омск, там покричим, зададим жару. А пока просто детей привели посмотреть, — смеются сибиряки.
Ранее НГС писал об открытии новой ледовой арены. «Сибирь-Арену» построили по нетиповому индивидуальному проекту.