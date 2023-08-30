«Ребята катают, балдеют»: 5 тысяч новосибирцев простились со старым новосибирским ЛДС — фото с заключительного матча

Преданные болельщики





Ледовый дворец спорта «Сибирь» на улице Богдана Хмельницкого открыли в 1964 году, в сентябре там прошла первая игра.



Вечером 29 августа возле старого ЛДС собрались очереди — 5 тысяч преданных поклонников «Сибири», по данным клуб, пришли на бесплатный матч. Среди игроков были Егор и Захар Мировзоровы, Егор Шаров, Владимир Гольц, Константин Алексеев, Иван Лекомцев, и многие другие.

Некоторые зрители начали здесь болеть за любимую команду еще маленькими детьми и остались ее преданными поклонниками. Кого-то привели в ЛДС друзья.