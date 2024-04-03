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Дороги и транспорт Придется потесниться: как будут ремонтировать Димитровский мост без перекрытия — что ждет автомобилистов

Придется потесниться: как будут ремонтировать Димитровский мост без перекрытия — что ждет автомобилистов

Перед масштабным ремонтом обещали заделать ямы, и всё-таки часть дороги закроют

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Сейчас на всём мосту много ям

В Новосибирске значительно сузят полосы, чтобы отремонтировать дорожное полотно. Так дорожникам удастся сохранить для проезда три полосы.

— Перекрытия не будет. Работы начинаем со стороны левого берега в сторону правого, это наименее загруженная на сегодня полоса. Число полос мы не меняем. Их так и будет три. Габаритов существующего моста достаточно для организации шести полос, но с уменьшенной шириной. Вместо 3,75 метра будет 3,25 метра, — поделился цифрами Иосиф Кодалаев.

Единственным ограничением будет скоростной режим до 40 км/ч. Работы будут проводить два года. Обратную сторону отремонтируют только в 2025 году, чтобы не вызвать пробки из-за сооружения развязки в районе площади Труда.

Сейчас разрабатывается схема организации дорожного движения, строительную площадку обустраивают на левом берегу под мостом.

— Перед тем, как сузим проезжую часть, мы отремонтируем ямы и заменим разрушенный асфальт на оставшихся полосах. — Сужение будет на всей протяженности моста на 3–3,5 метра. Нанесем разметку, установим ограждение, на закрытой полосе приступим к демонтажу и устройству конструктива нового мостового полотна, — отметил эксперт.

Полотно состоит из нескольких слоев — гидроизоляционного, выравнивающего, защитного и других важных элементов. Именно поэтому проводить такие работы дольше на мосту, чем на обычной дороге, где слоев меньше.

Сегодня директор «Гормоста» отвечал на вопросы читателей НГС. Полную расшифровку можно почитать в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Димитровский мост Ремонт моста Гормост Асфальт
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