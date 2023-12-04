«Не выносить в публичную плоскость»: мэр попросил депутатов не обсуждать на сессии увольнение начальника дептранса

На сессии городского совета сегодня, 4 декабря, обсудили предложение депутатов уволить начальника департамента транспорта и дорожного благоустройства Константина Васильева.
В ноябре на комисси по контролю за исполнением органами местного самоуправления депутаты порекомендовали мэру уволить начальника транспорта из-за множества претензий к этой сфере.
Во время сессии депутат Игорь Украинцев предложил мэру прокомментировать, почему Константин Васильев не был уволен до 4 декабря. Анатолий Локоть же в ответ попросил не выносить этот вопрос на публику.
— Я прошу депутатов не выносить в публичную плоскость вопросов. Это полномочия мэра Новосибирска. Но в то же время мэр всегда демонстрировал серьёзное отношение ко всем рекомендациям депутатов. В тот же день, когда прошла комиссия, прошли консультации с председателем комиссии. Мы договорились, что возьмем паузу и оценим действия. Сейчас прошу в публичную плоскость не выносить, — высказался мэр Новосибирска.
Анатолий Локоть также уточнил, что уже связывался с председателем комиссии Андрей Гудовским по этому вопросу. Это во время сессии подтвердил и сам депутат, сказав, что взял обязательство никаких публичных заявлений на этот счет не делать. Депутаты в итоге приняли решение не принимать в повестку дня обсуждение увольнения начальника департамента.
Летом в этом году прокуратура Новосибирска внесла представления мэру Анатолию Локтю за беспорядок на улицах города. По мнению прокуратуры, власти плохо следят за работой по уборке общественных территорий.