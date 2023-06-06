Прокуратура внесла представление мэрии Новосибирске из-за плохой уборки улиц

Прокуратура Новосибирска вынесла представления мэру Анатолию Локтю за беспорядок на улицах города. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, власти плохо следят за работой по уборке общественных территорий.
— В ходе проверочных мероприятий, проведенных прокуратурой, установлено, что при наличии необходимости активизации работы специальных служб уборка улично-дорожной сети и общественных пространств органом местного самоуправления надлежащим образом не организована, муниципальный контроль за выполнением правил благоустройства ослаблен, — пояснили в ведомстве.
Исполнение представления поставлено в прокуратуре на контроль.
Ранее прокурор вынес мэру Новосибирска представление из-за некачественного содержания и уборки улично-дорожной сети, а именно ливневок.