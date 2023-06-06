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Прокуратура внесла представление мэрии Новосибирске из-за плохой уборки улиц

В ведомстве пояснили, что дорожные службы работают недостаточно хорошо

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Проверка показала, что администрация недостаточно хорошо контролирует наведение порядка в городе

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Прокуратура Новосибирска вынесла представления мэру Анатолию Локтю за беспорядок на улицах города. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, власти плохо следят за работой по уборке общественных территорий.

— В ходе проверочных мероприятий, проведенных прокуратурой, установлено, что при наличии необходимости активизации работы специальных служб уборка улично-дорожной сети и общественных пространств органом местного самоуправления надлежащим образом не организована, муниципальный контроль за выполнением правил благоустройства ослаблен, — пояснили в ведомстве.

Исполнение представления поставлено в прокуратуре на контроль.

Ранее прокурор вынес мэру Новосибирска представление из-за некачественного содержания и уборки улично-дорожной сети, а именно ливневок.

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